今年整體物業登記料7.7萬宗3年新低

【明報專訊】年初樓市暢旺，惟6月起因反修例風波而衍生連續逾5個月社會衝突，令樓市受打擊。中原數據顯示，今年截至11月27日，整體物業買賣登記暫錄70,092宗、涉6438.6億元，料全年7.7萬宗、涉7000億元，應為2016年錄7.3萬宗涉5328.1億元後的3年新低。其中一手登記暫錄19,847宗、涉2123.2億元，估計全年約2.15萬宗、涉2300億元，將創2004年錄26,885宗後的15年新高，而金額有望創歷史次高，僅低於2017年錄2428.8億元。
不過，二手登記暫錄33,174宗，涉2918.4億元，料全年錄3.55萬宗登記，涉3100億元，料為2016年的34,657宗登記後3年新低。
二手登記全年料3.55萬宗
中原研究部高級聯席董事黃良昇指，截至11月27日，11月樓宇買賣登記（包括住宅、車位及工商舖物業）暫錄5897宗、涉479.5億元，料全月6700宗、涉540億元，按月升32%及跌17.7%。《施政報告》公布調高承做九成按保樓價上限，帶動11月二手登記升逾6500宗，料創今年5月1.03萬宗後半年新高。
二手私宅方面，11月暫錄2946宗登記，涉232.8億元，料全月共3400宗登記，涉270億元，較10月的2411宗登記及210.8億元登記金額，按月分別升41%及28.1%，宗數料為今年5月4614宗交易的半年新高，金額料為今年6月319.1億元後的5個月高位。
上月新盤註冊按月升54%
另一手私宅，11月暫錄1897宗登記，涉179.6億元；料全月2100宗登記，涉190億元，較10月的1358宗登記及168.4億元登記金額，按月分別升54.6%及12.8%，相關數字齊創5月後半年新高。