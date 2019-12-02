今年整體物業登記料7.7萬宗3年新低

不過，二手登記暫錄33,174宗，涉2918.4億元，料全年錄3.55萬宗登記，涉3100億元，料為2016年的34,657宗登記後3年新低。

二手登記全年料3.55萬宗

中原研究部高級聯席董事黃良昇指，截至11月27日，11月樓宇買賣登記（包括住宅、車位及工商舖物業）暫錄5897宗、涉479.5億元，料全月6700宗、涉540億元，按月升32%及跌17.7%。《施政報告》公布調高承做九成按保樓價上限，帶動11月二手登記升逾6500宗，料創今年5月1.03萬宗後半年新高。

二手私宅方面，11月暫錄2946宗登記，涉232.8億元，料全月共3400宗登記，涉270億元，較10月的2411宗登記及210.8億元登記金額，按月分別升41%及28.1%，宗數料為今年5月4614宗交易的半年新高，金額料為今年6月319.1億元後的5個月高位。

上月新盤註冊按月升54%

另一手私宅，11月暫錄1897宗登記，涉179.6億元；料全月2100宗登記，涉190億元，較10月的1358宗登記及168.4億元登記金額，按月分別升54.6%及12.8%，相關數字齊創5月後半年新高。