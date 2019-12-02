灝畋峰3房呎售3.3萬 8年升值22%

市場消息指，灝畋峰一個實用1760方呎中層A室，屬三房一套連閱讀室間隔，以5880萬元連車位售出，實呎33,409元；原業主2011年以4820萬元購入物業，持貨8年帳面獲利1060萬元，賺幅22%。

畢架山一號低層2550萬易手

九龍半山郝德傑道嘉珀山2座中層A室，實用1669方呎，以約3000萬元連車位售出，實呎17975元，為該屋苑今年第二宗買賣成交；原業主2010年以約2114萬元購入，持貨9年帳面獲利約886萬元或42%。

另九龍塘畢架山一號11座低層D室，實用990方呎，以2550萬元連車位售出，實呎25758元；原業主2011年購入價為1785萬元，帳面賺765萬元或43%。

將中3房1100萬沽 低市價4%

大型屋苑方面，香港置業助理分區董事劉浩勤表示，將軍澳中心5座高層B室，實用690方呎3房連套房戶，早前叫價1250萬元放售，新近減價150萬元或12%，以1100萬元易手，實呎15942元，較同類單位市值1150萬元低約50萬元或4%；原業主2010年以408萬元購入單位，帳面賺692萬元或1.7倍。

另代理消息指，一組投資客斥資約2773萬元，連購東涌昇薈3個單位，成交價介乎795萬至1110萬元，涉15%辣稅近416萬元。

十大屋苑周末8成交 按周膠着

周末大型屋苑成交仍冷清，中原統計十大屋苑過去2日錄8宗成交，按周無升跌，當中一半屋苑錄零成交，包括鰂魚涌康怡花園、荔枝角美孚新邨、藍田麗港城、將軍澳新都城和沙田第一城。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，周末睇樓活動雖漸回復正常，但多數業主只願提供5%以內議價空間，不少買家卻期望較大減價幅度，導致二手交投膠着。

美聯住宅部行政總裁布少明指，踏入12月，雖然不少劈價「筍盤」已被消化，但有放寬九成按保和減息等因素支持，不少準買家仍物色物業，預期本月二手交投可維持3500至3600宗水平。