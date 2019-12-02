恆大‧睿峰商場 打造文藝潮點

樓面近4萬呎 設計融合紡織工藝風

發展商續指，區內有著名的薩凡納藝術設計大學 （香港），及JCCAC 賽馬會創意藝術中心。恆大‧睿峰地下至2樓為商場部分，合共3層，涉及樓面3.875萬方呎，集團期望透過了解當地居民、行業及小區，把項目創建為區內全新文藝潮點，讓市民聚會、放鬆心情、享受及體驗區內文化和藝術情懷。

負責項目設計的LWK+PARTNERS總經理關卓裕指，設計上希望做到薪火傳承，而長沙灣歷史上為香港的紡織及布藝中心，故商場外牆上都採用了金屬花紋，設計構思來自紡織布藝圖案，幾何圖形融入三角結構，虛實之間透現出六角形、多邊形、鑽石形等圖案，與布藝上的紋理不謀而合。

住宅入口採垂直綠化設計

另外，LWK+PARTNERS董事陳聚文則表示，項目綠化空間約5400方呎，分佈於地下、一樓及二樓，垂直綠化設計設於住宅大樓及商場入口，能顯著改善街道的環境，具備一定環保元素，住客會所位於平台及頂層兩部分，內設28米泳池，健身室等，當中以36樓SKYFOREST天睿園的天空樹最為矚目，由花園貫通天井。

單位最細203呎 料本月推出

位於東京街29號的恆大．睿峰，較早前已上載樓書，發展商表示，樓盤預計將於12月推出，是恒大在香港首個市區住宅發展項目，總共設有414個單位，涵蓋開放式到3房間隔，車位59個。就樓書所見，單位實用面積介乎203至758方呎，最細一伙為東翼5樓D室特色戶，實用203方呎另連181方呎平台。項目預計於2021年10月底落成，樓花期長約23個月。