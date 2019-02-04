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6新盤擬本月搶攻市場涉2289伙 九龍主戰場 嘉峯匯3日收近600票

【明報專訊】踏入今年最後一個月，12月有機會登場的全新樓盤共6個，涉單位總數近2300伙，九龍、港島、新界區各佔兩個新盤，其中九龍為主戰場，除最快本周首輪開售的嘉華（0173）啟德嘉峯匯外，內房恒大（3333）長沙灣恆大‧睿峰，料短期開放示範單位和開價，或可趕及聖誕假期前發售。至於港島兩個半山新盤，包括恒地（0012）羅便臣道62C號舊契項目、及新地（0016）司徒拔道CENTRAL PEAK，前者為主打迷你戶的精品豪宅，後者主攻大單位；新界則以新地同系天水圍Wetland Seasons Park為焦點。

明報記者 林尚民、林可為

綜合市場資訊，今年1至11月整體新盤銷售量已達1.83萬宗，與2017年當年錄得的總體銷售宗數相若，同為2013年一手新例實施後的按年新高，並較去年錄得約1.58萬宗增加約16%，顯示反修例風波爆發近半年來，新盤成交暫仍未見大幅萎縮。

新地天水圍東半山兩盤共763伙

至於有機會本月登場的6個全新樓盤，港、九、新界各佔2個，作為主戰場的九龍涉及可推售單位數量最多，共有1420伙，包括預料將為本月首個開售新盤的啟德嘉峯匯。與此同時，長沙灣恆大‧睿峰已摩拳擦掌伺機出擊，料短期將開放示範單位和開價。

若以發展商計，新地（0016）、恒地兩大發展商，各均部署推出兩個分別位處新界和港島的新盤，其中新地天水圍Wetland Seasons Park（710伙）預計短期獲批預售，預告最快本月中登場，是新地16年來首個在天水圍獨資項目、1期涉710伙，而東半山司徒拔道CENTRAL PEAK（53伙）現樓示範單位，設計工程已接近完成。

事實上，嘉峯匯上周已率先開價，嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）溫偉明指，嘉峯匯過去三日累積收到近600張入票，對比首張價單208伙，超額認購約1.9倍。

嘉華溫偉明：提價空間料5%以內

溫續稱，嘉峯匯收票反應屬預期之內，但近日社會爭議漸降溫，買家入市心態漸回復，集團對項目銷情有信心，並透露嘉峯匯日內將加推單位應市，並有5%以內加價空間，最快本周末發售。

駿嶺薈沽7幢洋房 吸金13億

另建滔（0148）等發展的沙田九肚駿嶺薈，上周六連沽7幢洋房、套現近13億元；最為市場矚目是新界區面積最大屋苑式洋房的62號屋，單位實用面積10,727方呎，連5077方呎花園及2991方呎天台，設有12個套房，成交紀錄冊顯示，成交價超過2.69億元，為近年新界區最貴洋房，實呎25,080元，買家採用60%現金付款計劃；另外，實用面積10,706方呎連3879方呎花園的50號屋，則以2.685億元售出，實呎同為25,080元。

相關字詞﹕羅便臣62c號 嘉峯匯 恆大‧睿峰

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