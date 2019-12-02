李志成：港樓價調整 全年仍有增長

社會事件持續 樓價仍硬淨

雖然社會事件持續近半年，對不少行業構成衝擊，但樓價較為「硬淨」，僅略為調整。若回顧過去政治事件期間樓價走勢，可見相對經濟事件，政治事件對樓價長遠影響較低。例如1989年六四事件後樓價跌逾3%，而2014年佔領運動期間，樓價不但沒有下跌，反而更升約4.5%。經濟事件對樓價打擊則較顯著，2008年金融海嘯後，樓價跌逾一成，對金融體系影響深遠，而1997年金融風暴爆發後數年，樓價更大跌七成。

事實上，樓市基本利好因素未有大改變，房屋供不應求情况未見明顯改善，政府將公私營房屋比例調整至7比3後，未來私樓供應料易跌難升，而政府覓地建屋仍需時，在剛需持續下，樓價大跌機會不大。除此之外，本港銀行11年來首度跟隨美聯儲局減息，低息環境有望持續，對樓市亦有支持作用。

另外，最新刺激樓市的因素為最近政府放寬按保樓價上限，申請八成及九成按揭樓價上限分別提升至1,000萬元及800萬元，讓首期不足但供款能力足夠的上車客有更多物業選擇，二手購買力頓時鬆綁，並激活換樓鏈，不少買家隨即入市，預期措施將對600萬至1,000萬元中小型物業交投支持最大。

香港置業行政總裁

[李志成]