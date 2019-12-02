布少明：房屋供應 料難大增應需求

然而這情况是否能延續呢？臨近年底，陸續有傳媒要求筆者前瞻明年市况。事實上，在分析樓市走勢時，除了要看市場氣氛、經濟前景及置業需求外，未來供應亦是必須考慮的因素。

雖然《施政報告》中提出多個方案以增加整體房屋供應，但其實對龐大需求而言，僅是杯水車薪。以公營房屋為例，日前政府公布最新未來5年的公營房屋建設計劃，預計2019/20至2023/24年度房委會及房協合共約有10.07萬個公營房屋單位落成。上述5個年度預計有約10.07萬個公營房屋單位落成，即平均每年落成量約有2萬個，較長遠房屋策略平均每年3.15萬個目標低逾三成半，當中資助出售單位低於長策會目標情况更為嚴峻。未來5個年度預計合共約有2.6萬個資助出售單位落成，平均每年落成量約5,200個，較長遠房屋策略平均每年9,500個目標低約四成半。

公營房屋短缺僅揭示了香港住屋問題的一部分，相信短期內新供應尚未到位，政府覓地困難，是樓價難跌易升的主要原因。鑑於房屋供應落後需求，冀政府繼續大力增加土地供應，逐步收窄房屋供應缺口，將有助持續穩定樓市。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]