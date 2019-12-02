廖偉強：應對新局面 社會競爭永恒不變

年輕人勿過分沉醉虛擬生活

筆者從事地產代理行業多年，見證着這個競爭激烈的行業發展。地產代理是以人為本的行業，所以公司成本主要來自員工薪金和舖租；地產代理更是人與人溝通的行業，因此致勝的關鍵取決於人的行為、能力、責任、知識及專業等充滿競爭的元素。其次是曝光機會，過去舖位的位置是非常重要的，但隨着時代和社交媒體等發展，舖位的功能也大大減低。無論如何，即使社會跟隨時代不停地轉變，但是有一樣事情永恒不變的，就是需要競爭，因為只有競爭才會有進步。

由反修訂《逃犯條例》所引發的社會運動持續將近半年時間，大部分市民都開始生厭及反感，並且感到十分無奈。造成今次事件，主要源自香港房屋供應不足，普遍市民居住環境狹窄，以及輪候公屋的時間愈來愈長，使到民怨不斷加深，引致是次怨氣大爆發。再者，近十年間中港無論商業及生活模式逐漸融合，使到香港本地的資源很容易被龐大數量的國內人所分攤，久而久之，使到香港人出現仇富及仇中的情緒，這正是香港政府過去多年沒有解決社會矛盾所帶來的後遺症。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]