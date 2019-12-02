陳永傑：地價銀碼大 大集團也聯手

奪標財團成員中國海外（0688）、恒地（0012）、嘉華國際（0173）及九倉（0004）以159.53億元投得啟德第4A區2號住宅地皮，每平方呎樓面呎價約13,238元，低於市場已調低的預期價格。最高樓面面積120.5萬平方呎，其中住宅樓面上限為116.6萬平方呎，商業樓面約3.95萬平方呎。財團表示非常高興再次投得啟德原機場跑道區內地皮，地盤位置臨海，大部分單位均可享遼闊維港海景，是市區罕貴的優質地皮，發展潛力優厚。

儘管得標金額159.53億元較預期為低，實際也是巨大數額。中標財團成員之中，不乏大藍籌上市公司，有足夠實力獨資以中標價投得地皮。100多億元並非小數目，單獨買入一幅巨額地皮風險不小，無論在經營及投資角度都應該採取分散風險策略，以免在單一項目押注過重。

大集團組成財團競投地皮，在香港最少已有三、四十年歷史，不是什麼新鮮事物。不過，此舉確能起到分散風險的重要性，效用很大。而且中標財團成員的大集團豈止獨當一面，當然有能力集中投資發展一個項目，但建屋需時，會出現資金回籠斷層現象。反之，分散參與多幅地皮發展，產生到貨如輪轉作用，賣樓收益的資金會密密回籠，這是分散投資的好處，也能分散風險。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]