湯文亮：特朗普才是真正民主鬥士

以前所有美國總統所講的民主都是口惠而實不至，在特朗普之前的美國總統，在競選時一定會話，如果做到美國總統，一定會怎麼怎樣制裁中國，但當選之後，見到中國以廉價勞力替美國生產，這還不算，那些產品又可以大量以高價賣畀中國人，這樣的合作伙伴到那裏找，競選時的承諾，無一個美國總統記得，只有特朗普才夠膽發起中美貿易戰，以及為了香港人得到民主而推出民主法案，雖然有多少不合邏輯，講民主，香港排名世界第3，美國第17。

中美倘沒達協議 特朗普恐不能連任

特朗普知道，如果推出這條民主法案，中美貿易協議第一階段有可能胎死腹中，就算可以達成協議，美國都要大幅讓步，特朗普當然知道，如果中美貿易沒有達成任何協議，他有機會不能連任，彭博亦知道，所以他亦匆匆宣布競選下一屆美國總統，彭博先生是何許人也，福布斯世界富豪排名第9，今次特朗普遇到對手，但是他仍然放棄美國與個人利益而簽署民主法案，怎可能不是真正的民主鬥士。

大家可能不明白民主法案可以隨時沒收香港人資產，怎會令美國受損，其實很簡單，在法案變成法律之後，美國可以單方面凍結香港政府官員在美國資產。老實說，單是香港的就非常小事，但其他國家的權貴睇在眼裏，不但不敢在美國買資產，更加不敢買美國基金，不敢存錢在美國銀行，甚至不會在美國保險公司買保險，因為唔知道美國幾時會對他們的國家推行民主法案。所以，為了安全計，避開美國是最佳辦法。

特朗普如意算盤 是執行民主法需時

特朗普的如意算盤就是即使執行民主法案，都要相當長時間，因為法案在一年後才由美國國務卿審批，對不符合法案的地方，才要求香港政府改善，如果香港政府唔做，美國才會制裁某些官員，搞得幾搞，已經是幾年後的事，再下一屆美國總統可能將法案擱置。不過，樹欲靜而鋒不息，香港的年輕社運人士已經替美國起草制裁名單，今次特朗普有排頭痕。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]