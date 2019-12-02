曾淵滄：股市壓力 淡友攻勢多於貿戰

美國感恩節前夕，特朗普正式簽署了美國參眾兩院通過的《香港民主與人權法案》。第二天，香港股市開市，恒指跌幅不大，僅下跌0.7%，一個多小時之後轉跌為升，最後全日收市雖然仍是下跌，但是跌幅很小。第二天，即11月29日，港股就大幅低開了，不是因為美股下跌而受到影響，而是中國在特朗普正式簽署《香港民主與人權法案》後發出嚴厲的抗議，並說會有反制的行動……股市就借這個消息大幅調整。人人說特朗普簽署了法案會影響中美貿易談判，短期內中美簽署首階段貿易協議的機會下降。

跌得最重股份 與中美貿易無關

實際上，這一切都只是淡友反攻而編製出來的理由，上周五（29日）那一天，一開市，恒指成分股中，跌得最嚴重的股份與中美貿易完全無關，跌得最重的股是醫藥股，醫藥股近一段日子股價表現得很好，不斷地創新高，股價升得多，借勢調整是很正常的，也是淡友做淡的對象，任何股份，股價升多了，自然有人在見到調整時套利沽貨，先賺粒糖再說。相反的，那些出口美國為主的工業股，如創科（0669）股價表現則遠比其他股份強。

從不同板塊的股價反應，我們可以清楚看到，11月29日股市所面對的壓力是淡友的攻勢多於中美貿易戰。

實際上，特朗普根本不可能不簽署《香港人權與民主法案》，因為這個法案在參議院以零票反對通過，在眾議院以1票反對通過，根據美國憲法，總統如果否決法案，國會依然可以以三分之二的多數票否決總統的否決權，而這個法案在參議院一致通過，在眾議院以1票反對通過，特朗普已無能力反對，相信中國最高領導層也是很理智的一群，「堅決反對」的表態不能少，但是，相信不會影響中美貿易談判，對特朗普而言，法案的最終執行權依然在總統手上，該不該制裁香港？如何制裁？全在特朗普的掌握之中，是可以備而不用。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]