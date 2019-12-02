王弼：成大事者不怕胯下之辱

平情而論，王弼早在9月一個記者會上回答查問說，縱使《人權法》通過，但侵叔不會即時制裁中港官員，因此沒有即時威脅。事隔兩個多月，上述情况沒變，只是目前所謂第一階段貿易協議，被傳媒吹得十拿九穩，就像4月時一樣，而侵叔簽下《人權法》，雖說短期對官員沒有即時威脅，但是再一次印證本欄的預測，中美達成協議的可能性愈來愈低，侵叔在關鍵時刻毫不留情面地簽下《人權法》，就像新郎在結婚前一天，公然高調嫖妓，還說這是出於對新娘的尊重，如果你是新娘，怎吞得下這口氣！

當然，這都是我們一般小市民的心態。祖國偉大領導是幹大事的，臥薪嘗膽、胯下之辱等經典故事，他們一定聽過。當商務部被問及《人權法》通過後，會否打擊中美簽訂貿易協議時，官員以未知和國內豬肉價格等其他議題，巧妙地回應，整個記者會只十分鐘完場。另外，副總理劉鶴邀請美國貿易代表萊特希澤和財長姆努欽感恩節前到北京談判，兩位美國官員卻選擇在美國過節，唯有改為通電。

望祖國領導人 具勾踐韓信能耐

有心水清的人指出，今次通電，北京官方的新聞稿，沒有慣常使用的「應邀通話」表述，暗示劉鶴主動致電美方，可見中方各官員努力配合侵叔，表現出是北京很想簽訂貿易協議。因他們的努力，中美達成協議的機會，尚存一絲希望。

然而，某些國內網民對劉鶴和商務部猛烈抨擊，說他們太過軟弱，不應該跟美國繼續談貿易協議，難道中國人怕吃草？本欄衷心希望，祖國的領導人，有勾踐和韓信的能耐，絕不可像小學生一般見識！

港股對《人權法》通過較敏感，大幅下挫，但美股仍異常堅挺，上周五只象徵式下跌。本欄認為，許多人心裏明白，侵叔會不會簽下貿易協議，完全取決於有沒有真正、實質着數，例如中方購買農產品，是否先付款、後付貨等。目前，中方仍然拒絕作出這等承諾，但市場仍自我感覺良好，選擇相信中美有刁，正如Enron事件和次按危機，市場不是不知早有問題，只是不想派對完結，對問題視而不見，最後紙包不着火，一起跳船，這種鐵達尼號式調整，大家絕不能掉以輕心。

侵叔簽貿易協議否 取決實質着數

另外，區選過後，泛民贏取大多數議席，我認為社會局勢會持續緩和。過去多月，和理非為何不肯和勇武割席？因為要告訴政府，不能對民意視若無睹，然而，政府以自己有沉默的大多數為藉口，繼續罔顧民意，但選舉結果顯示，不滿政府的市民，確實佔大多數。香港有很多聰明人，他們不會貿然犧牲，既然反政府的人佔大多數，300多個區議員就是這些大多數的代表，如果他們能有效協調起來，表達大多數的民意，香港人便可以減少勇武。

不過，目前的局勢緩和，仍很脆弱，要政府不做愚蠢的事，或有關方面不派臥底挑起民憤，才能維繫。特別是前者，雖然很難做到，但基於我對大部分香港人的智慧有信心，他們都愛惜生命，如果局勢能持續緩和，對地產股可能會出現不俗的反彈，我早前增持的太古地產（1972）和恒地（0012）有望食糊。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]