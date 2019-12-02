張佩儀：流動支付App功能比併

【明報專訊】今時今日和朋友聚餐，如果想AA制，用手機支付app分帳，相信是最方便的方式。市面上熱門的流動支付app都有銀行提款收款、存款、向商戶支付等功能，除Apple Pay、Google Pay外，大部分都設朋友間轉帳的功能，普遍是透過金管局設立，並由香港銀行同業結算公司監管的「轉數快」系統，進行不同銀行及支付工具間的轉帳。過程中，支付app只獲取你的手機號碼及電郵地址，毋須擔心銀行帳戶資料安全的問題。
不同支付app有何分別呢？支援商戶方面，基本上大同小異，而朋友間轉帳，只要是支援「轉數快」的支付app都可以，將該支付app設定為電話的預設收款帳號即可，亦可將收款帳號設為銀行戶口。功能上較大差異的地方在於如何存款增值，主流的支付app都支援從銀行帳戶將款項提取到支付app內，除PayMe外，其他App均可到指定便利店或商戶以現金增值。
O!ePay及Tap&Go可用信用卡增值
除了O!ePay和Tap&Go，普遍支付app都支援以信用卡增值，另外只有O!ePay支援將金額轉入或轉出八達通，故可先申請信用卡八達通自動增值，再由八達通轉帳到O!ePay。
另外，部分信用卡在使用特定支付app消費時會有回贈或優惠，可留意自己的信用卡配合哪一個支付app，可爭取更多着數。