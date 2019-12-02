張佩儀：流動支付App功能比併

不同支付app有何分別呢？支援商戶方面，基本上大同小異，而朋友間轉帳，只要是支援「轉數快」的支付app都可以，將該支付app設定為電話的預設收款帳號即可，亦可將收款帳號設為銀行戶口。功能上較大差異的地方在於如何存款增值，主流的支付app都支援從銀行帳戶將款項提取到支付app內，除PayMe外，其他App均可到指定便利店或商戶以現金增值。

O!ePay及Tap&Go可用信用卡增值

除了O!ePay和Tap&Go，普遍支付app都支援以信用卡增值，另外只有O!ePay支援將金額轉入或轉出八達通，故可先申請信用卡八達通自動增值，再由八達通轉帳到O!ePay。

另外，部分信用卡在使用特定支付app消費時會有回贈或優惠，可留意自己的信用卡配合哪一個支付app，可爭取更多着數。

美國萬利理財控股有限公司亞太區總裁

[張佩儀 財女手記]