何國良：良好現金流 締美股牛市

阿里回歸港股 成市場焦點

因此，不少發行商亦於首日將股票相關的衍生工具推出市場。更有報道指出，一些衍生工具產品因供不應求，結果當天的街貨量已經是100%。

有業界精英提醒筆者，如果因街貨升至100%發行商未能開價，要提防衍生工具的價格有機會出現不合理的情况，導致大家高價追入了。從他娓娓道來的口吻可以感到，這次市場熱鬧，又可以為他們公司帶來不少的利潤了。難怪有同業形容，今次就像聖誕禮物早了一個月降臨大地一樣。當然，亦會有花生友跑出來，提示筆者有關當年1688.hk 的往事。不過，此一時彼一時，現在回歸的股票所包含的業務要比當年廣，投資者對股票鍾愛的程度也不能同日而語。唯一擔心的，股價的近日變化有不少是因為衍生工具套戥活動等非基本面因素而來，一旦這類活動隨市况慢下來，原來支撐股價動力亦會消失。這風險，有參與的普羅投資者要特別注意了。

美股牛市背後 還看行業結構

隨着這類股票回到香港上市，香港股票市場的行業結構又可以更豐富。筆者最近看了一份券商報告，他們研究過去十年驅動美股牛市的背後因素。其中一個大家亦明白的背後原因，是美國長息的下降。如果以十年期國債收益率來看，美國的情况是由2009年的3.3%到最近的1.7%。這個改變令貼現率（discount rate)下降，解釋了過去10年上升了74%的標普500指數，當中32%的升幅來源。有趣亦有道理的是，過去10年標普500指數的行業結構亦有變化，雖然在2009年時，科技行業在標普500指數的比重因2000年的科網股熱潮已經相當吃重，數字上並沒有明確顯示出，因行業結構這因素而為指數74%的升幅造成很大貢獻。

但筆者相信，如果沒有這科技板塊存在，美股給投資者的吸引力在過去10年一定大打折扣。反過來說，2000年那一役，雖然令人驚心動魄，但它亦成為孕育後面20年美股再強盛的一個不可或缺的重要因素。最後在報告中亦有提及，驅動美股牛市的另一個因素在於上市公司可以持續在業務中產生良好而持續的現金流，在利息下降的10年讓投資者找到可以有效應付再投資風險（Reinvestment risk）的投資品種。最後大家亦因而願意以更高的溢價去買有關股票，形成一個良好循環，造就了一個10年的牛市。以上的條件亦在另一個市場慢慢形成，你可知道嗎？

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[何國良 基金看世界]