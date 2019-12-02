周顯：經營傳媒成雞肋

現時傳媒不景氣，已不再是印銀紙的大生意，幾名傳媒老闆的社會地位崇高，而且已擁有傳媒多年，繼續經營下去，也已無助於其社會地位，玩了這麼多年，所有的滿足感也已經給「邊際效用遞減」至差不多等於零了。就是連經營了幾十年報紙的楊老闆，幾年前也要把《新報》摺埋，當然近因是換了社長，銷量大跌，令到其雞肋的地位也消失了，那就不得不停刊了。

但是從來未擁有過傳媒的素人，則不排除一來可以提高社會地位，二來也有快感，買下它的可能性是存在的。

事實上，就我所知的，幾乎每份傳媒，都曾經發出過賣盤的消息，也不知有幾成屬實。不過，所有的傳媒老闆同時也是精明的商人，只要有適合的價格，其出售也是必然的，只是你敢不敢買，又是另一回事了。

幾年前，我有一個年輕朋友，想買一份報紙，我建議他買下一份前幾名暢銷量的報紙，理由是只要注入大量自己人的廣告，將它啤殼上市，殼價已經足夠所有費用，兼且有賺了。後來他游說了兩年，對方終於被其誠意打動，答允出售，但未幾股災發生，他又沒錢買了。

[周顯 投資二三事]