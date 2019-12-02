盧楚仁：《香港人權法》的破壞力

球叔縱橫地產財經媒體數十年，我相信他的投資決定也是十分明智的。如沒意外，香港的亂局有機會對檳城、尤其是檳島的樓價有一定利好作用。說時遲那時快，飯後第二天特朗普終於簽署《香港人權與民主法案》，令香港政經局勢亂上加亂。不同陣營或政見的人士可能就有關法案有不同看法，親建制的肯定視為負面消息。相反，反政府的陣營卻視為好消息。若純以經濟和金融市場角度看，這個《香港人權與民主法案》幾乎肯定是對香港有負面影響。

但當然有危便有機，經營移民顧問公司、銷售海外樓盤，甚至乎一些專辦海外留學的中介公司，營業額則以倍數上升。有些媒體相信是想淡化《香港人權與民主法案》的破壞力，便說雖然美國通過及簽署了有關法案，但美方不會執行。但我持不同看法，美國不單止不是靠嚇而不會執行有關法案，反而會聯同其他國家和盟友，鼓勵他們也訂立類似相關法案。其中荷蘭在上星期亦通過了類似的法案，現在加拿大、英國甚至歐盟相信亦很大會效法美國通過類似的法案。

美盟友通過類似法案 影響更大

至於美方是否會落實執行有關法案，基本上是取決將來局勢是否違反這些法案內容。但法案內容當中幾點基本上最終一定會違反，例如法案指支持香港實現雙普選，要自由公平提名和選舉行政長官，以及2020年要全面直選立法會，相信大家都幾肯定這幾點都難以實行，繼而給了特朗普藉口取消香港的特殊貿易地位和獨立關稅區地位，從而加以制裁香港以至香港官員。若香港失去了美國的獨立關稅區地位，估計會有很多外資撤離香港，令香港金融市場及衰退中的經濟雪上加霜。

港倘失獨立關稅區 料外資撤離

有說中國不會受特朗普簽署有關法案的影響，將繼續和美國簽署中美貿易協議。我認為就算中國把這兩件事分開看待，中國也不會在短期內和美方簽署貿易協議。原因是中方一方面大舉指摘美國的做法，甚至會推出一連串反制措施來報復，但如果馬上又和美方簽署合約，沒有台階下，會令中方處於非常尷尬及丟臉的位置。所以就算會簽，我估計會一拖再拖下才有機會簽。但我始終認為，中美雙方最終能否成功落實簽署第一階段協議，我仍有很大懷疑和保留，若短期內中方推出強而有力的反制措施，以特朗普的作風來看，定必會推出再反制措施，又或者馬上制裁有關官員，令局勢和避險情緒升溫。

有些分析也令我啼笑皆非，就是經常有人說，拿現在和SARS相比，SARS過後樓價便會大升，所以現在正是買樓的好時機。當然，當時SARS過後樓價確實飛升，但另一個事實就是樓價在當時由1997年高位累積下跌了70%至90%，淘大花園只是賣幾十萬一間，當時絕對是值得吸納。現階段樓價只是剛剛從高位回落，怎麼可能相提並論呢？

樓價剛開始回落 難與SARS相比

未來香港出生率降低人口老化，移民有增無減，內地同胞聞港色變，不管是來港留學定移居都大大減少，企業倒閉致失業率急速惡化，外資亦很大機會因香港的混亂而撤離。現階段在港很多的留學生和外資都紛紛怕了香港的空氣受催淚彈嚴重污染而離開了，因為他們深信這些催淚煙可能含有致癌物。最近地產界的朋友說，放盤量持續上升，正正就是反映了上述的事實。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]