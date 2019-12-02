摩根大通亞洲：藥股博反彈 Call石藥中生

內地新版國家醫保藥品目錄新增70個藥品，平均降價逾六成。醫藥股受累上周五沽壓重。石藥（1093）急跌近一成，失守多條均線，創逾1個月低，為表現最差藍籌。中國生物製藥（1177）跌近5%，股價連跌3日，考驗10月低位。如看好醫藥股反彈，可留意石藥購12657，行使價21.21元，實際槓桿約4.2倍，最後交易日20年6月26日；或可留意中藥購24644，行使價12.88元，實際槓桿約6.5倍，最後交易日20年3月26日。

看淡則可留意石藥沽12865，行使價17.17元，實際槓桿約2.2倍，最後交易日20年8月28日。

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