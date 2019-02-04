瑞銀亞洲：平保現三頂 留意沽12155

【明報專訊】上周五恒指低開之後反覆向下，平保（2318）失守10天、20天和50天線。不過根據瑞銀於星期五的即市資金流紀錄，資金流入平保認購證，反映投資者或看好平保短線的走勢。如投資者看好平保，可留意平保認購12552，行使價89.93元，2020年3月到期，有效槓桿約11倍。不過過去3個月平保多次上試95元水平均回落，形成三頂，上周五的下跌更跌穿區間底部。如看淡平保，可留意平保認沽12155，行使價86.85元，20年3月到期，有效槓桿約10倍。另外近日市場焦點要數美團（3690），上周五曾下試102元，收市前已收復部分失地。近日美團在滬深港通中仍舊非常受歡迎，認股證市場方面，不過資金集中流入認沽證，由11月22日至11月28日的5個交易日內，美團認沽證累計約有2464萬元資金淨流入。如投資者看淡美團，可留意美團點評認沽12344，行使價89.83元，20年4月到期，有效槓桿約5.6倍。
（本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或游說。瑞銀為結構性產品的發行商，瑞銀及其集團成員、其聯屬公司及董事及僱員可能持有本資料所述證券之權益（作為主事人或其他）。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2017 。版權所有。）