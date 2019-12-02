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劉思明：回升趨勢未變 宜逆向吸強勢股

【明報專訊】恒指上周反彈受阻，回試低位，但港股大市並非全面向淡，強弱勢的行業出現輪動，個別強勢的明顯受壓，低殘的卻受到追捧。投資講求順勢而行，但沒必要爭朝夕，8月以來回升趨勢未變，趁強勢股回吐吸納方為上算。

恒指上周初升上27227點掉頭向下，周五跌勢加劇，蒸發周初升勢甚至倒跌，全周跌248點或0.93%，收報26346點；國指跌1.95%。大市日均成交901億元，高於60天平均近兩成，部分受MSCI指數比重調整及阿里（9988）上升帶動，周五跌市成交上升。

經過上周的下跌，中短線趨勢寬度進一步轉弱，恒指國指成分股高於10天線、20天線比例，繼續於約五成以下的弱方上落；高於50天線比例於四成至六成徘徊後，周五向下跌至三成，反映大部分股份失守中短平均線，中短線偏淡。

恒指中短線市寬轉弱 仍守上升通道

至於恒指，上周向上受制於約27100點，向下於26300點有支持，未走出近三周的區間；之前提過8月份恒指低位回升，形成上升通道，至今仍在通道運行，回升趨勢持續。不過，中短線趨勢寬度疲弱，恒指料將繼續於通道中下方約26100至27200點範圍上落，同時守穩底部，8月以來回升趨勢不變。

大市方面，據《明報》港股數據庫，上周五升跌比率15比85，跌逾3%佔下跌股份一成多；上周一有七成半股份上升後，連續兩日只有五六成股份上升，處於膠着狀態；周四五跌多升少，但跌逾3%佔約一成，沽壓不大。全周計，升跌比41比59，不少股份逆市上升。

事實上，全周計，行業表現參差，部分表現不俗。本報數據庫追蹤的30個行業，上周有三分之二下跌，下半年來強勢的醫藥保健、零售及教育，上周跌約4%表現最差，其次汽車及相關、電訊及媒體跌近3%，另有中資金融、軟件服務跌約2%。

石藥跌穿50天線 16元成重要支持

相反，下半年來低迷的金屬及礦石、本地零售服務、農業及水務、航空、原材料等上周接力，升幅超過2%。不過，行業股份表現參差，金屬礦石、農業水務、原材料上升股份不足六成；本地零售服務、航空有八九成股份上升，升勢較為全面。

雖然個別強勢行業或股份受壓，但中線保持向好趨勢。如醫藥保健捱沽，大部分跌穿50天線，但強勢的康哲（0867）、威高股份（1066）、藥明生物（2269）調整守住50天線；不過，石藥（1093）初步跌穿50天線，下望16元為重要支持位。

雅生活23元有承接 可小注吸

內房上周偏軟，行業有九成股份高於50天線，向好具寬度支持。內房行業中以物業管理股為強勢，雅生活（3319）高位回吐險守25元，倘若失守或會試50天線約23元，該水平料良好承接，可以小注吸納，惟若低收22元則先行離場。

[劉思明 數據尋寶]

相關字詞﹕雅生活 石藥 恒指 港股

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