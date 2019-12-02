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張兆聰：績後氣氛樂觀 周大福宜低吸

【明報專訊】恒指上周五跌547點，收報26346點，成交金額894億元。港股在沒有特別利淡消息下低開低走，幾隻重磅股同時大跌拖累大市，醫保藥物名單價格大降事件進一步發酵，在港上市的醫藥股受壓，石藥（1093）急挫9.7%，中生製藥（1177）跌5%，一度失守10元關口。中港強勢股出現顯著回吐，這個情况其實經常發生，今次回落的幅度與過去相比也未算特別大。問題是估值相當高，當氣氛和資金流不支持，很容易引發持貨者爭相拋售。

上周五的跌市來得非常突然。周四晚美股感恩節假期休市，周五整天美股期貨也全無異樣，亞洲股市偏軟但沽壓不大。但恒指開市已跌0.7％，之後沽壓就湧現，即市跌勢就好像貿易戰又談崩、特朗普宣布再加徵關稅一樣。

津企違約人行減息 中國經濟前景悲觀

要為港股大跌找理由是最容易的事，諸如中國違約情况日益嚴重，連天津也有企業無力還債，要由債權人工行（1398）為天津物產（2018年在《財富》世界500強中，以666億美元收入排名132）債券墊資支付利息；每年房地產銷售很可能已見頂，當明年房地產投資也轉弱，中國經濟就會有大麻煩。另一個觀點是人行今年一直拒絕減息，倒是進入第四季，市場都憧憬中美貿易戰停火下、明年經濟重新加速，這個時候反而減息，說明人行對前景看法相當悲觀，與市場看法背道而馳。

從消息層面，政治局會議提出要切實加強黨對國企的全面控制，接着就傳出茅台作為一家釀酒企業，計劃投資600億元人民幣在貴州省各地投資基建，展現「大企業大擔當」精神。是否意味地方政府債台高築後，就將優質國企的資源來救國？若如此，肯定會打擊投資者信心。

傳茅台600億救國 惹投資者憂慮

從強勢股由高位至今的跌幅、下跌時間來看，並未超出以往整固的規模和時間，暫時仍可視作一次小型調整或震倉。但個別股份如李寧（2331）、醫藥股等的周線圖MACD發出「牛熊」信號，是大升浪以來首次，有的如啤酒股回試高位區間低位。強勢股的炒作邏輯是增長前景清晰，不受中美貿易戰影響，又是中國經濟轉型、靠內需推動增長的大贏家。大家仍然相信這個故事，但有時候氣氛有很大影響，市場亢奮時，20%的長期增長便可獲30倍、40倍，甚至更高的市盈率，當股價回落時，大家又會以估值昂貴為由拋售。強勢股未必會出現持續下跌，但很有可能從穩步走高轉變為非常波動。對於擅長短炒的人會是天堂，但打算長期持有則要有心理準備。

強股估值過高 短期料非常波動

金飾珠寶股表現亮麗，周大福（1929）及六福（0590）公布業績後都逆市靠穩，周大福更升8%。市場憧憬租金下調會令香港業務止跌回穩，內地銷售又不受香港局勢影響，中長線看好，券商多建議可趁低吸納。

集團指港澳市場於10月至11月的同店銷售表現與上一季度的跌幅差不多，反映社會事件最壞情况可能已出現，而中國內地市場的增幅則與上季相若，整體設局是谷底回升。此外，下半財年續租店舖數目較多，有大約40間，有關店舖將獲20至50%的租金減幅，當中街舖租金減幅較明顯，一直拒絕減租的商場店舖亦獲下調。

但要留意，其實今年內地的金飾珠寶銷情亦一般，1至10月份僅升0.1%，10月份更跌4.5%。據聞以往周大福的競爭優勢，回收價的折扣相對同業較少近期也在減弱，內地對金飾珠寶需求和競爭格局似乎出現一些結構改變。再說，本港局勢是否真的緩和仍是未知數，若中央實施《國安法》，相信會有更多人上街抗爭。現時期望周大福出現強勁復蘇，筆者認為是過度樂觀。整體來看仍是維持大型上落市格局為主，介乎6至8元水平，短線趁績後氣氛樂觀仍有水位再上，但候低吸納炒波幅會是較穩妥策略。

[張兆聰 還看今朝]

相關字詞﹕周大福 茅台 中國經濟 醫藥股 港股

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