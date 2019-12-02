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蘇沛豐：中聯重科現價可買 中線目標7元

【明報專訊】今年以來，內需股盡領風騷，雖然近日出現較大幅度回調，但畢竟中美貿易戰持續、中國經濟放緩、香港衰退，大環境仍然較有利內需股。

相反，周期性股份對經濟較敏感，風險普遍較高，例外的是工程機械股，因可憧憬中國推更多穩增長政策，而且有四大利好因素，行業擴張周期料持續到2020至2021年。

2019年是中國工程機械業增長周期之第三年，我們的行業分析員認為，增長仍未見頂，因有四大結構性因素支持：（1）環保減排政策推動替換需求，新的排放標準將於未來兩年實施，我們估計替換需求將佔整體需求逾60%；（2）中國生產商之競爭力提升，產品質量、營銷策略改善及推出新產品，均有助從外國同業搶佔國內之市場份額；（3）海外市場有龐大增長空間，中國生產商正積極拓展海外業務，例如於外國設立廠房及研發中心；（4）國策支持，本年中開始放寬地方政府基建融資，估計明年固定資產投資增速加快，加上房地產投資增速較高。

中聯重科（1157）主要生產起重機和混凝土機械，大約各佔收入四成，此兩類產品之需求前景都不俗，我們預測於2020年之需求分別增長20%和14%，而龍頭企業可獲更多市場份額，增速料高於行業。

今年盈利料大增119%

起重機需求與內房在建面積關係密切，而後者於今年10月份按年增長9%，創2014年以來新高，加上9至10月份內房合約銷售勝預期，均有利起重機需求。中國起重機生產商數目由2012年約300家，到2019年大減至70家，行業整合明顯，龍頭市佔率料繼續上升。混凝土機械方面，中聯重科市佔率約14%，是行內第二大，此行業同時受基建投資及房地產建設支持。

估計中聯重科今年盈利大增119%，預測市盈率8.4倍，預測股息率7厘，現價買，中線目標7元。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]

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