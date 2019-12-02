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潘迪藍：美股明年可再創新高

【明報專訊】美國的企業盈利在最近一年可說談不上怎樣輝煌，最新的數據也不例外。今年第三季，美國企業的國內盈利只比對上一季增長1.3%；若與去年同期相比，則下跌了1.9%。美國企業國內盈利收縮的背後原因，是因為國際貿易的不確定因素及美國工資上漲引致的疲弱展望（見圖）。

在短期內，這兩個因素都有可能會加劇，因為美國供應管理協會（ISM）的製造業採購經理指數（PMI）正變得愈來愈疲弱，而勞動力市場則愈來愈緊張。

然而，美國一方面企業盈利放緩，另一方面卻股市熱火朝天，完全不是新事物。事實上，我相信，有3個原因令到這種情况可以持續。

借貸成本降 抵消資本回報率下跌

（1）美國企業可能沒有取得強勁的利潤增長，但它們也沒有受到很大的壓力。美國企業的稅後資本回報率只是由今年初的4.9%，略為下跌至現時的4.6%。

但另一方面，長期和短期的借貸成本亦分別下跌了116個點子（1厘等如100點子）和66個點子，兩者下跌的幅度更大。因此，按照資本回報率和借貸成本的差距來計算，美國企業的投資仍然是有利可圖的。

這種樂觀展望的其中一項有力證據是，儘管盈利有些少受壓的迹象，但美國企業仍然繼續增加新職位以及招聘員工。

風險溢價下跌 有助估值上升

（2）美國股市今年之所以能夠反彈，很大程度上是基於多重擴張而來的。我認為這種情况可以持續到2020年的原因是，雖然美國股票相對於現金來說已經是價格偏高，但若與債券相比，則仍然算是便宜。若與美股和美債以往的差價來比較，美國的股票現時還不算升得太過分。

另一個積極因素，是美國的債務違約率和流動性風險下跌了。這可以從美國的掉期利差（Swap Spread）收窄以及股市的波動指數降低看到。

這部分解釋了美國股市的波動指數（VIX）為何跌至超過一年來的低位。波動指數低，意味着股票的風險溢價亦降低了。因此，美股未來有可能出現一個估值上升的良性循環周期。

房地產回暖 刺激製造業復蘇

（3） 儘管有些指數顯示近期生產活動有些少放緩的迹象，但實際上，美國生產商可能很快就會增加生產。美國企業的庫存與銷售比率（inventory-to-sales ratio）已經穩定下來，兼且開始下降。

房地產行業回暖，亦將會刺激更多的生產活動，因為美國有60%的工業產值都是來自建造業以及相關的消費品開支。從一些周期及防禦強的美國股票近期表現改善，就可以看到這種信息。所以，明年應該可以看到美國製造業出現一些復蘇的現象。

對於投資者來說，對美國股市樂觀的最大風險，是美國出現通脹急升的情形。這永遠都是有可能的，而且油價亦已經上升至其短期交易區間的較高端。

然而，最大的可能，仍然是由於工資推動效應，消費者價格只是逐漸向上。

除非美國的通脹真的升破2%的目標，否則美國聯儲局提供給金融活動的流動性應該會保持充裕。基於這個原因，我認為，美國股市沒有什麼理由不能在2020年再創新高。

GaveKal Dragonomics資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]

相關字詞﹕波動性指數 供應管理協會 採購經理指數 製造業 創新高 反彈 美股

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