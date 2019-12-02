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林少陽：市况低迷 寧選估值高股份

【明報專訊】不久前，本欄才提及港股今年私有化個案創歷史新高，話口未完又多一家，連同上周四提出私有化的中國糧油（0606），未到年結私有化提案總數已增至12家。

私有化個案急升的日子，通常是大市氣氛低迷，市場上被低估股份數量隨處可見的日子。從逆向操作角度思考，這些日子通常都是買家市場，想長線獲取較高回報的投資者，應趁自己議價能力上升的日子入市。

如想最終獲利 要堅守三原則

但這批買家要最終能夠獲利，必須堅守三個原則：第一，用來買貨的資金，是不須急於套現或可能被債權人斬倉的自有資本；第二，是買家必須有足夠的耐性，捱過市場寒冬；第三，買家宜向市場流通量較佳、財務穩健，派息及盈利有望逐年遞增的股份埋手，反而很多舊派價值投資者最關心的高派息低市淨率等選股考慮因素，未必是首要考慮。

對於第三點，不少投資者可能會覺得不解。既然如今私有化的機會率「激增」，我們不是應該揀一些最有機會私有化的股份嗎？有機會被私有化的股份，通常都是市淨率極低的股份。正如較早前本欄所言，私有化個案激增的作用，是給予我們參考現時是處於股市周期的哪個位置。即使下個月再有多一兩家上市公司提出私有化，今年內的私有化個案總數，頂多亦不過是13至14家，佔逾2,400家本港上市公司總數不足0.6%。即使透過刪除法我們可以將90%私有化機會很低的股份在潛在私有化名單中刪除，在公布前揀中私有化案例的機會率，仍然只得不足6%。

估值低殘股份各有前因

等待是有機會成本的，等待出嫁的女性如此，等待收成的投資者亦然。很多估值低殘的股份，都各有前因，最常見的包括業務經營不善、行業前景欠佳及管理層不值得股東信賴。不知就裏便一頭栽進去，很難不碰個焦頭爛額。

在市况低迷時，市場流通量高低，比估值高低更重要。如果買入的是市場流通量愈來愈差的股份，到了要沽貨的時候，更要像最近一位急於套現變賣街舖的業主一樣，大幅殺價三成先獲買家承接。即使是股價已低無可低，市場流通量尚可的股份，如果買入後繼續長年股價打橫行，亦將大幅拖低整體投資回報率。

同樣道理，在市况低迷時，估值仍然堅挺的股份數量其實很少，買錯貴價貨的機會反而減少。這些股份之所以獲得公眾投資者的一致垂青，往往事出有因。因此，在市况足夠低迷時，在一般情况下，投資者應買入估值相對較高的股份，而不是買入估值相對較便宜的股份！

表面上看，這個選股準則好像違反常理，其實那是我們坦白承認自己的價值判斷能力，未必勝得過市場的集體智慧。低迷的市况已協助投資者去泡沫，在這個時點，買入較高估值的股份，反而勝算較高，因為絕大部分在市况低位，仍能保得住較高估值的股份，都有非凡過人之處。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]

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