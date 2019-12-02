陸振球：環球亂局或始自1971年

當然，每逢出現社會運動，大家第一時間都會以政府不能滿足民眾訴求作為解釋，但全球類似亂象蔓延，大家可會思考其實可能有一股全球性的力量在作祟？筆者最近看到一幅統計圖表，原來美國在1971年起全美約90%的所謂「一般人」，他們的財富增長在過去40多年幾乎只有波幅沒有增長，但美國最富有的1%人口，同期財富增長速度卻如坐火箭般不斷飈升，以至當地的貧富懸殊不斷加劇，終至民粹主義抬頭！

那到底1971年發生了什麼事？原來當年美國總統尼克遜宣布廢除金本位制，自此美國幾可說沒有限制過印鈔，而由於同一時間美元霸權成形，於是乎全球進入了印鈔年代，令到有權勢的富人可藉容易借到便宜資金的能力，買入包括股樓等資產，形成富者愈富，單靠打工的一般人其財富只能隨貨幣購買力貶值而貧者愈貧，全球包括香港的社會怨氣也不斷累積，尤其香港採取港元和美元掛鈎的聯繫匯率後，一般巿民更是深受資產升值快過巿民收入增速之苦。

可以說，香港亂局之由，既有自身的小氣候，也離不開外圍經濟大氣候的影響。

明報投資及地產版資深主編

[陸振球 主編的話]