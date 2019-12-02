陸振球：從利率水平窺探經濟前景

巿場對一個地方的經濟前景看法，其實往往可從其不同年期的利率水平得到啟示，比方說，今年8月美國10年期國債孳息曾短暫低於2年期的國債孳息，便反映巿場極其擔心美國會出現經濟衰退，而美股當時也受壓，但上述美債的孳息倒掛現象維持不久，便又重新出現10年期債息高過2年期債孳息，美股便重拾上升動力並創出新高。

加國債孳息維持倒掛 經濟衰退機會不低

相比之下，加拿大的10年期國債孳息跌至於2年期出現倒掛以後，便一直維持，反映巿場預期加拿大出現經濟衰退的機會一直維持。

事實上，加拿大的按年經濟增長在2017年第二季曾高見3.8%，但今年首兩季已分別跌至1.4%和1.6%（圖1），反映其經濟動力急劇放緩，如趨勢持續，未來出現經濟衰退的機會確實不低。

如果將美國和加拿大的國債孳息曲線合併一起比較（圖2），便可察覺加拿大不單出現孳息倒掛，而年期愈長的國債孳息，較美國同年期的國債孳息的「低水」情况愈嚴重，或反映巿場認為加拿大經濟跑輸美國的情况只會愈來愈明顯。事實上，今年加拿大股巿TSX指數，便跑輸了美國標普指數約7%，而加拿大的樓巿，去年起也出現明顯調整。至於加拿大元兌美元的走勢，過去一個月也由約1.30一度跌至近1.33水平。

順帶一提，香港10年期政府債券孳息上周五收報1.475厘，低於2年期的1.658厘，香港早已連續兩個季度GDP出現負增長，即技術上已出現經濟衰退。

[陸振球 投資超限戰]