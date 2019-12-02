陸振球：從利率水平窺探經濟前景

【明報專訊】香港近半年的社會動盪，大大刺激不少港人移民或在海外投資的意欲，老一輩自當記起1989年六四事件之後，香港也曾爆發移民潮，當時加拿大為熱門選擇國家之一，而最近聽做移民生意和代理海外樓盤的朋友所言，近月港人對加拿大的地產和移民查詢確也增加。不過，加拿大的經濟和投資前景，是否真的好過香港？
巿場對一個地方的經濟前景看法，其實往往可從其不同年期的利率水平得到啟示，比方說，今年8月美國10年期國債孳息曾短暫低於2年期的國債孳息，便反映巿場極其擔心美國會出現經濟衰退，而美股當時也受壓，但上述美債的孳息倒掛現象維持不久，便又重新出現10年期債息高過2年期債孳息，美股便重拾上升動力並創出新高。
加國債孳息維持倒掛 經濟衰退機會不低
相比之下，加拿大的10年期國債孳息跌至於2年期出現倒掛以後，便一直維持，反映巿場預期加拿大出現經濟衰退的機會一直維持。
事實上，加拿大的按年經濟增長在2017年第二季曾高見3.8%，但今年首兩季已分別跌至1.4%和1.6%（圖1），反映其經濟動力急劇放緩，如趨勢持續，未來出現經濟衰退的機會確實不低。
如果將美國和加拿大的國債孳息曲線合併一起比較（圖2），便可察覺加拿大不單出現孳息倒掛，而年期愈長的國債孳息，較美國同年期的國債孳息的「低水」情况愈嚴重，或反映巿場認為加拿大經濟跑輸美國的情况只會愈來愈明顯。事實上，今年加拿大股巿TSX指數，便跑輸了美國標普指數約7%，而加拿大的樓巿，去年起也出現明顯調整。至於加拿大元兌美元的走勢，過去一個月也由約1.30一度跌至近1.33水平。
順帶一提，香港10年期政府債券孳息上周五收報1.475厘，低於2年期的1.658厘，香港早已連續兩個季度GDP出現負增長，即技術上已出現經濟衰退。