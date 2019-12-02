陳增濤：大師精耕細釀Calendal

甲蟲酒莊Domaine des Escaravailles，名字用的是普羅旺斯方言，莊主Gilles Ferran在大學念釀酒學時認識了Philippe Cambie，兩人成為莫逆之交。2006年在我們吃午飯的餐館附近的Plan de Dieu兩人合資買下了一公頃半種植了歌海娜（Grenache）和莫維特（Mourvedre）老藤的葡萄園。

Plan de Dieu，法語的意思是「上帝之坪」，其實它葡萄園是黏土上鋪滿了幾米深的碎石，土地非常貧瘠平坦，在南羅河谷行政管理上屬於羅納河谷村級法定產區Côtes du Rhone Village。兩年後他們把葡萄園的面積擴大到4公頃半，歌海娜佔三分之二，其餘是莫維特，都是老藤。用的是傳統「大口杯」種植方式，法語叫Gobelet，摘葡萄只能用人工完成，其所釀造出的紅酒起了個名字叫Calendal，原來是用普羅旺斯文字寫詩，曾經獲得諾貝爾文學獎的詩人Frederic Mistral一首詩中男主角，一個叫Calendal的漁夫愛上了一個漂亮的女郎的故事。酒標上只有Calendal這個字，和Philippe Cambie及Gilles Ferran，顯示了兩人之間的友情。

近年來用GSM葡萄品種釀造的紅酒大行其道，簡直是風靡全球。所謂GSM是歌海娜（Grenache）、西拉（Syrah）和莫維特（Mourvedre）的縮寫。Calendal裏沒有西拉。其實歌海娜和莫維特才是地中海沿岸的葡萄品種，兩者在地中海氣候的艷陽裏和乾燥貧瘠的土壤是魚水之歡。西拉卻是北羅納河谷的葡萄品種，不太適應地中海炎熱的天氣，細膩的口感容易變得粗糙。

吃完飯Philippe Cambie還送了兩瓶2018年的Calendal。近年來普羅旺斯春夏總是艷陽天，尤其是這一年葡萄數量失收，但質量卻非凡。這款新酒最好早上開瓶晚飯飲用，給足夠時間醒酒。果香濃郁，單寧需要些時間收斂，口感細膩。如果沒有記錯，在橡木桶存放了一年，但完全感覺不到雲呢拿氣味，讚！用的不是新橡木桶吧？

《香港人權法》料雷聲大雨點小

特朗普在感恩節前簽署了《香港人權與民主法案》，是意料中事，而中南海的強烈反對，也是在意料之中。其實1992年美國國會就通過了所謂的《香港關係法》，只是美國歷任總統從來都沒有考慮執行，現在國會責令總統每年要向國會提供報告，在當今美國國會對華態度愈趨強硬的氛圍下，令中南海倍感壓力。

但美國在香港的經濟利益巨大，除了對個別鎮壓民主運動官員給戴上緊箍咒外，估計法案雷聲大雨點小。怕的是中南海來一個杯弓蛇影的誤判，製造了一隻黑天鵝出來。

投資及品酒專家 / Délifrance創辦人

[陳增濤 品酒論投資]