道富籲短線減持港股 先機環球看好安踏 受惠運動熱潮

明報記者 王俊騏

道富環球投資管理亞太區投資主管Kevin Anderson指出，由於股票基本面與回報不符，導致估值不斷抽高，連同不明朗因素持續，市場或見持續波動，故明年會維持防守型部署。

惟Anderson指出，現時仍看好股票資產類別，由於投資者風險胃納改善，料中美會有首階段協議，經濟增長穩定，第三季企業盈利不錯，以及通脹還是偏低。在地區中看好受財政政策和內需強勁利好，以及盈利仍理想的美股，但該行短線會減持新興及亞太區股票，反映區內企業盈利遜預期趨勢；即使估值吸引，但不明朗因素包括盈利、貿易戰、資金流和結構性改革等仍存在。

道富：明年內地風險非源自貿易

他料明年中國經濟增長會放緩到5.8%，並指貿易戰已同時打擊中美製造業，故雙方都有動機達到協議，料兩國最終可達成首階段協議。惟他指明年內地主要經濟風險非與貿易有關，而是觀察到刺激經濟措施未能針到特定行業，債務佔國內生產總值（GDP）比例偏高，即使過去日本和美國都曾經歷相近過程，但當兩國負債水平到頂時，其人均GDP都高於中國。

看好一線城市多元發展內房商

對於中國市場，他給予中性評級，較個別選股如看好消費和體育用品股。他對內房股則同樣個別挑選，看好一線城市、商業及住宅項目多元發展的發展商，而政策較不利好的三、四線發展商則看淡。至於持續疲弱的月港股，他更建議減持，指即使市場看起來估值便宜和出現價值，但經濟受中美貿易戰影響，示威活動則影響本地旅遊和零售業，同時影響市場情緒。雖然整體看得較淡，但他指保險股仍可看高一線，長線仍看好本地地產股，受有望更多首置客入市支持，並看淡銀行股，被息差收窄影響而受壓。

先機：阿里茅台安踏具「護城河」

另外，先機環球投資全球新興市場主管Nick Payne，則較看好新興市場表現。 他認為，投資者不應只在意新興市場潛在風險，實則仍有不少企業可保持良好表現。他引用股神巴菲特名言—良好企業必須擁有經濟「護城河」，亦即對手難以相比的競爭優勢，藉此穩定長期盈利。例如阿里巴巴（9988）的護城河來自「網路效應」，擁有1200萬個商戶和每月7.55億活躍用戶，已成民眾生活不可或缺一部分；白酒龍頭貴州茅台則是依靠「無形資產」即品牌優勢；安踏亦同樣以品牌與成本優勢作為護城河。故他建議投資者，仍應採取集中持股的投資策略，長線投資可持續、有強勁競爭優勢的企業。

他續指，消費會成新興市場發展趨勢。例如他提到內地跑步漸成新趨勢，中國參加馬拉松人數由2010年的20萬人，大增至2018年的730萬人。而內地最大的運動用品品牌安踏體育，正能夠從中受惠，低廉的生產成本也使其有龐大競爭優勢。截至今年6月，過去12個月安踏體育盈利增長30%，即使中美貿易戰最終無法達成協議，屆時中國將對NIKE等美國品牌實施制裁，更可令安踏受惠。

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