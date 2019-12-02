許繹彬：阿里帶動港股成交 港交所值得留意

另外，上周五國家醫保談判結果出爐，新增藥品價格大幅下調，並有傳內地即將進行第三輪「帶量採購」政策，令一眾醫藥股受壓，拖累港股在11月最後一個交易日大跌逾500點，筆者預料大市將被中美關係所牽連，而出現拉鋸局面。

集資巨無霸阿里巴巴（9988）終在千呼萬喚的情况下，於上周二正式上市。由於公司「名氣逼人」，當天上市儀式可謂星光熠熠，規格之高亦屬近期罕見。阿里上市後的表現果然沒有令一眾「擁躉」失望，上周五高見204.8元。更有傳因「香港阿里」一定會受惠於北水灌溉，所以市場更認為未來不是「美國阿里」的股價帶動「香港阿里」走，而是相反。

若納入港股通 成內地投資者新寵兒

筆者認為並非無可能，因為本港各類指數已經急不及待地將阿里巴巴納入旗下，如恒指服務公司已經將阿里納入恒生綜合指數，12月9日起生效；筆者亦相信將阿里納入恒生指數成份股及港股通為期不遠。一旦獲納入港股通，定必成為國內投資者的新寵兒，因為國內阿里巴巴粉絲會比其他地方還要多，有助帶動股價及成交量；再者，港交所（0388）為來港第二上市的阿里巴巴大開「綠燈」，在香港上市首天已批准推出一系列衍生產品，所以活躍度比美國強是無可厚非。

談回港股，上周二（26日）因受到阿里上市及MSCI換馬帶動下，港股成交終突破千億，達1330億元成交，創今年5月6日以來新高；但筆者認為，投資者不應高興得太早，因為過千億成交是由阿里上市及MSCI換馬帶動，不可作準，其後港股成交額已打回原形，僅錄得700餘億元，若扣除阿里巴巴的大額成交，餘下成交更只有600餘億元，情况仍未樂觀，投資者必須注意。

不過，阿里歸來，相信不論正股還是一眾衍生工具，短期內均會佔大市總成交的較大部分，阿里交投活躍，港交所當然能從中獲利，所以投資者不妨多加留意其走勢。

耀才證券執行董事兼行政總裁

[許繹彬 港股通才]