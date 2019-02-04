伍禮賢：投資美股ETF增贏面

目前大市從技術走勢上看，表現較弱，恒指已逼近自8月份以來形成「浪高於浪」的上升軌底部，料26200點為短線技術支持。惟正如前期所提，港股第四季總體仍較難具喜色，最後一個月大市有機會再度走弱。至於個股方面，我們本期將延續上期對明年波動市况提前作出部署的策略——ETF（交易所買賣基金）。

美股料明年首季續向好

上一期我們指出，明年港股市况料仍波動，適當配合運用ETF的多樣化及靈活性有利於投資者作出更為主動的部署。惟目前市場上的ETF交易商較多，不同交易商所發行的不同產品均具備不同的特點及優勢。在較為讓投資者熟悉的交易商中，領航投資（Vanguard）的優勢產品偏向美國股市為主，貝萊德資產管理（BlackRock）側重內地A股資產配置，而南方東英（CSOP）一些具獨特性質的產品（如兩倍反向投資）則較受投資者歡迎。因此，即使港股明年表現或受限，投資者仍可透過上述ETF擴寬資產類別投資，以增加贏面。

低利率環境有利企業盈利增長

另外，今年以來美國股市表現強勢，儘管貿易戰貫穿全年，美股仍多次反覆創下歷史高位。我們認為，目前低利率環境有助上市企業盈利增長，從而帶動美股於明年首季做好，投資者或可關注領航投資旗下的領航標普五百ETF（3140）。

領航投資為全球最大資產管理公司之一，亦為全球第一支追蹤標普500指數型基金的發行者。而領航標普五百ETF為領航投資旗下追蹤標普500指數的交易所買賣基金，其價格跟隨標普500指數表現。同時，投資者在買賣ETF的時候，需要留意相關產品的市場深度，亦即流通性。而領航標普500的流通性較為充裕，基金價格買賣差價亦較小（現時約為0.22%）。另外，領航標普五百自2015年產品上市以來，均保持派發每季每股4至6仙的穩定股息。技術上標普500指數短線亦累計明顯升幅，投資者或可待其回落至3000至3050點區間吸納，以提前對明年首季作出部署。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

光大新鴻基證券策略師

[伍禮賢 光證點股]