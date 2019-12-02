黃德几：藉併購拓管理面積 雅生活24元以下吸

第二大股東綠地控股於下綠地金融，在10月15日以每股平均價21.18元出售5000萬股H股，涉資10.59億元，而所持股權由15%降至11.25%，不過續為第二大股東。

隨着母公司未來的業務發展，集團的管理面積有望水漲船高，支持往後的業務發展。

今年上半年，集團收入22.41億元（人民幣，下同），按年上升59.4%，純利升62.9%至5.41億元，淨利潤率上升1.5個百分點至25.4%。整體毛利率由去年同期的36.3%，上升0.7個百分點至37%。

期內，集團三大業務均錄得增長，物業管理服務收入按年上升63.6%至12.28億元，外延服務收入升40.3%至8.08億元，以及社區增值服務收入錄得增幅157.9%，至2.06億元。另外，今年6月底，非住宅類在管面積中的佔比達到41.3%。

半年多賺63% 三大業務均錄增長

集團上市後，先後進行多項收購，擴大業務規模。今年9月份，公布收購中民物業60%股權和新中民物業60%股權，待收購完成後，預計雅生活集團的在管面積，將大幅增加至逾5億平方米，提升市場份額。在地域上，集團除了進一步鞏固於粵港澳大灣區、長江三角洲等市場，同時可以拓展在山東半島、川渝等重點區域。

走勢上，自5月底起形成上升軌，11月20日高見27.95元（港元，下同）後遇阻回落，目前各主要平均線呈順向排序屬利好，惟STC%K線續走低於%D線， MACD熊差距擴闊，宜候低24元以下吸納，反彈阻力27.95元，不跌穿22元續持有。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 几不可失]