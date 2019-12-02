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沈永年：申內地居住證程序便利港人

【明報專訊】以往香港人到內地使用回鄉證，由於證件性質與內地身分證不同，在日常生活上仍遇到不少局限；因此，自去年9月中央宣布向港澳台居民發放「居住證」以來，廣受香港人歡迎，官方數據亦顯示，截至今年9月底，已有20萬香港居民申請了居住證。

按照《港澳台居民居住證申領發放辦法》規定，只要港澳台居民前往內地居住半年以上，符合有合法穩定就業、合法穩定住所、連續就讀條件之一的，就可以依照規定申請領取居住證。

申請者須內地工作 或連續居住半年以上

儘管申請內地居住證的首要條件是必須在內地工作，或是連續居住半年以上方有資格申請，但如果要求一個香港人在內地連續不斷居住半年的話，確實不容易。然而，據筆者所知，這個申請的計劃並不是鐵板一塊，在實際操作過程中還是有迴旋空間的。

過程是，申請者必須提供本港身分證和回鄉證的正副本，再加上內地的親友提供了本身的業權證明和身分證正副本，以及一張申請人的照片，就可以到每個區域中的公安服務中心辦理。只要申請人的內地親友陳述申請人經常在上址居住就能辦理成功，辦理過程亦相當簡單，僅需15分鐘而已！

據筆者了解，港澳台居民居住證的辦理時間正常為20個工作日，不過，在廣東省、上海市等地，為了讓港澳居民早日拿到證件，享受到便利，各地都推出了新政，將辦理居住證時間壓縮至10至15個工作日內，其他地方亦都設立加速辦理的制度。

在外觀上，居住證正面有中國國徽、證件名稱、發證機關、證件日期和通行證號碼；背面則為個人照片、姓名、性別、出生日期、住址、和「公民身分號碼」。在許多港人眼裏，領取到內地居住證的那刻，正正就是獲得屬於自己的18位中國公民身分號碼，無疑是自己對中國公民身分的認同和標誌。相信隨着一系列便利化政策推出，未來會有更多的港澳居民申請居住證。

居住證沒買樓優待 仍隨當地政策

或許有港人擔心，在申領居住證後就須在內地納稅，但中央去年底早已公布個稅法實施條例。條例指明自2019年1月1日起，港人在內地無住所但居住累計滿183天的年度連續不滿6年，其境外收入在內地免繳個人所得稅。但大家要注意，港人申領居住證後是沒有買樓優待的，換言之，如果大家在內地買樓，仍要跟隨當地政策，包括限購安排。

下一期專欄，筆者會進一步探討港人取得內地居住證後的種種優惠與好處，不容錯過！

drmall2019@gmail.com

[沈永年 大灣區樓市解碼]

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