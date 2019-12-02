經濟
謝偉銓 銓之講場

投資策略

下一篇 上一篇

謝偉銓：交通基建規劃 智慧與安全並行

【明報專訊】受連串暴力示威衝突影響，紅磡海底隧道封閉10多日，至上周三（27日）才恢復通車，期間過海交通幾近癱瘓，汲取是次教訓，筆者期望政府盡快制訂相應措施，盡力確保未來主要交通幹道暢順運作，保障市民日常通勤及出行的自由。

近期連串的暴力事件，近乎恐襲式的堵路、縱火及破壞行為，令港九新界多條主要交通幹道被迫停用。上月中旬，中文大學爆發大規模衝突，示威者惡意拋擲雜物及設路障，令校園對開的吐露港公路被堵塞逾兩日，東鐵線全線暫停，新界東居民被迫罷工罷課，或要額外花上多個小時上班，市民叫苦連天。

至於理工大學示威衝突更持續超過兩周，不單校園及周邊道路被堵塞，作為本港交通命脈之一的紅磡海底隧道也遭受破壞，被迫封閉十多日，嚴重影響過海交通，車流被迫轉向其餘兩條過海隧道，其中收費較低的東隧在繁忙時段車流更倒灌至彩虹一帶，東九龍交通陷癱瘓。

香港人口稠密、加上居職分離問題嚴重，故高度依賴公共交通運輸系統。據統計署2016年中期人口調查，全港有約220萬人需要跨區工作，近半數為新市鎮居民。然而，觀乎過去半年的示威事件中，本港的公共交通系統及基建設計，並未能預防或應付突發的人為襲擊及破壞，過百萬人的出行路線一下子被打亂，經濟活動也幾近癱瘓。

筆者在公開場合多次提出，在面對氣候變化、城市化、以至大型示威及暴力活動趨頻繁的年代，發展智慧城市 （Smart City）、智慧出行之餘，更不能忽略安全城市（Safe City）的重要，尤其是重要交通基建、政府物業、乃至一些公共設施，理應要有更周全、更先進的保安及公眾安全相關設計及規劃，以減低天災人禍帶來的影響。

須開展第四條過海隧道研究

另外，事件亦反映本港現有的三條過海隧道，並不足夠應付需求，紅隧及東隧的使用量已達飽和，即使計及西隧，拉勻三條隧道的容量後，依然超標，因此，筆者一直要求政府研究興建第四條過海隧道，以紓緩過海交通壓力，長遠解決本港擠塞問題，期望政府立即開展。

短期而言，為補償市民過去數月出行不便之苦，筆者亦建議透過政府提供資助，讓市民乘坐港鐵、巴士等公共交通工具均能減免一半收費，並設定如為期三個月的期限，作為紓困措施，希望政府能加以考慮。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]

上 / 下一篇新聞

莎莎多管齊下節流 或影響300員工 削分店提早關門 業界：需重配資源
莎莎多管齊下節流 或影響300員工 削分店提早關門 業界：需重配資源
零售餐飲股積極削舖
零售餐飲股積極削舖
星境外居民存款498億坡元 創逾3年高
星境外居民存款498億坡元 創逾3年高
第二上市公司成藍籌 恒指公司明年諮詢
第二上市公司成藍籌 恒指公司明年諮詢
澳門上月賭收跌幅擴大至8.5%
澳門上月賭收跌幅擴大至8.5%
安聯陳致強：外圍好轉新股排隊上 利明年港股
安聯陳致強：外圍好轉新股排隊上 利明年港股
中國需求拉動增長 東北亞股市今年跑出
中國需求拉動增長 東北亞股市今年跑出
安捷陳灝劉一賀：阿里影業重回正軌 值得關注
安捷陳灝劉一賀：阿里影業重回正軌 值得關注
花旗減阿里持倉 涉逾230億元 料股東搬貨回港 或影響港股供求
花旗減阿里持倉 涉逾230億元 料股東搬貨回港 或影響港股供求
華南城主席兄長 港狂掃舊樓物業
華南城主席兄長 港狂掃舊樓物業
思捷慕尚組合營公司管理中國業務
思捷慕尚組合營公司管理中國業務
TNG轉數快本地轉帳本月起收費 首2萬元免費 超額收0.9％
TNG轉數快本地轉帳本月起收費 首2萬元免費 超額收0.9％
安盛澳門：未見內地客轉澳投保
安盛澳門：未見內地客轉澳投保
Impossible Foods 續在港推本土化
Impossible Foods 續在港推本土化
張兆聰：內房汰弱留強 龍頭值得投資
張兆聰：內房汰弱留強 龍頭值得投資
冼健岷：理財有紀律 保障一家
冼健岷：理財有紀律 保障一家
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：明年或納恒指 阿里購13588
金子：明年或納恒指 阿里購13588
張兆聰：績後氣氛樂觀 周大福宜低吸
張兆聰：績後氣氛樂觀 周大福宜低吸
蔡金強：無所適從的港股
蔡金強：無所適從的港股
羅家聰：發展本如是 日化何懼之
羅家聰：發展本如是 日化何懼之
楊書健：望泛民共建香港 借鏡「宜蘭經驗」
楊書健：望泛民共建香港 借鏡「宜蘭經驗」
李聲揚：押注加熱煙成功 Philip Morris看俏
李聲揚：押注加熱煙成功 Philip Morris看俏
沈永年：申內地居住證程序便利港人
沈永年：申內地居住證程序便利港人
黃德几：藉併購拓管理面積 雅生活24元以下吸
黃德几：藉併購拓管理面積 雅生活24元以下吸
伍禮賢：投資美股ETF增贏面
伍禮賢：投資美股ETF增贏面
許繹彬：阿里帶動港股成交 港交所值得留意
許繹彬：阿里帶動港股成交 港交所值得留意
道富籲短線減持港股 先機環球看好安踏 受惠運動熱潮
道富籲短線減持港股 先機環球看好安踏 受惠運動熱潮
陳增濤：大師精耕細釀Calendal
陳增濤：大師精耕細釀Calendal
謝紹榮：小心墮入置業思考陷阱
謝紹榮：小心墮入置業思考陷阱
陸振球：從利率水平窺探經濟前景
陸振球：從利率水平窺探經濟前景
陸振球：環球亂局或始自1971年
陸振球：環球亂局或始自1971年
林少陽：市况低迷 寧選估值高股份
林少陽：市况低迷 寧選估值高股份
技術取勝：舜宇50天線有支持
技術取勝：舜宇50天線有支持
潘迪藍：美股明年可再創新高
潘迪藍：美股明年可再創新高
蘇沛豐：中聯重科現價可買 中線目標7元
蘇沛豐：中聯重科現價可買 中線目標7元
李順威：市場相信將現迷你周期復蘇
李順威：市場相信將現迷你周期復蘇
劉思明：回升趨勢未變 宜逆向吸強勢股
劉思明：回升趨勢未變 宜逆向吸強勢股
何啟聰：美團守百元關 看好購12375
何啟聰：美團守百元關 看好購12375
瑞銀亞洲：平保現三頂 留意沽12155
瑞銀亞洲：平保現三頂 留意沽12155
摩根大通亞洲：藥股博反彈 Call石藥中生
摩根大通亞洲：藥股博反彈 Call石藥中生
周顯：經營傳媒成雞肋
周顯：經營傳媒成雞肋
何國良：良好現金流 締美股牛市
何國良：良好現金流 締美股牛市
張佩儀：流動支付App功能比併
張佩儀：流動支付App功能比併
王弼：成大事者不怕胯下之辱
王弼：成大事者不怕胯下之辱
曾淵滄：股市壓力 淡友攻勢多於貿戰
曾淵滄：股市壓力 淡友攻勢多於貿戰
湯文亮：特朗普才是真正民主鬥士
湯文亮：特朗普才是真正民主鬥士
陳永傑：地價銀碼大 大集團也聯手
陳永傑：地價銀碼大 大集團也聯手
廖偉強：應對新局面 社會競爭永恒不變
廖偉強：應對新局面 社會競爭永恒不變
布少明：房屋供應 料難大增應需求
布少明：房屋供應 料難大增應需求
李志成：港樓價調整 全年仍有增長
李志成：港樓價調整 全年仍有增長
郭思治．推介股份：華潤置地（1109）
郭思治．推介股份：華潤置地（1109）
歐宸銘．推介股份：偉易達（0303）
歐宸銘．推介股份：偉易達（0303）
李嘉廉．推介股份：FI二南方恒指（7500）
李嘉廉．推介股份：FI二南方恒指（7500）
涂國彬．推介股份：騰訊（0700）
涂國彬．推介股份：騰訊（0700）
盧楚仁：《香港人權法》的破壞力
盧楚仁：《香港人權法》的破壞力
6新盤擬本月搶攻市場涉2289伙 九龍主戰場 嘉峯匯3日收近600票
6新盤擬本月搶攻市場涉2289伙 九龍主戰場 嘉峯匯3日收近600票
恆大‧睿峰商場 打造文藝潮點
恆大‧睿峰商場 打造文藝潮點
灝畋峰3房呎售3.3萬 8年升值22%
灝畋峰3房呎售3.3萬 8年升值22%
今年整體物業登記料7.7萬宗3年新低
今年整體物業登記料7.7萬宗3年新低
高鐵地王呎價低 商廈減價7%放售
高鐵地王呎價低 商廈減價7%放售
明翹匯青衣15年首個新盤
明翹匯青衣15年首個新盤
海欣花園呎價料穩守1.5萬
海欣花園呎價料穩守1.5萬
移民退休可提早領強積金
移民退休可提早領強積金