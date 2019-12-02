謝偉銓：交通基建規劃 智慧與安全並行

近期連串的暴力事件，近乎恐襲式的堵路、縱火及破壞行為，令港九新界多條主要交通幹道被迫停用。上月中旬，中文大學爆發大規模衝突，示威者惡意拋擲雜物及設路障，令校園對開的吐露港公路被堵塞逾兩日，東鐵線全線暫停，新界東居民被迫罷工罷課，或要額外花上多個小時上班，市民叫苦連天。

至於理工大學示威衝突更持續超過兩周，不單校園及周邊道路被堵塞，作為本港交通命脈之一的紅磡海底隧道也遭受破壞，被迫封閉十多日，嚴重影響過海交通，車流被迫轉向其餘兩條過海隧道，其中收費較低的東隧在繁忙時段車流更倒灌至彩虹一帶，東九龍交通陷癱瘓。

香港人口稠密、加上居職分離問題嚴重，故高度依賴公共交通運輸系統。據統計署2016年中期人口調查，全港有約220萬人需要跨區工作，近半數為新市鎮居民。然而，觀乎過去半年的示威事件中，本港的公共交通系統及基建設計，並未能預防或應付突發的人為襲擊及破壞，過百萬人的出行路線一下子被打亂，經濟活動也幾近癱瘓。

筆者在公開場合多次提出，在面對氣候變化、城市化、以至大型示威及暴力活動趨頻繁的年代，發展智慧城市 （Smart City）、智慧出行之餘，更不能忽略安全城市（Safe City）的重要，尤其是重要交通基建、政府物業、乃至一些公共設施，理應要有更周全、更先進的保安及公眾安全相關設計及規劃，以減低天災人禍帶來的影響。

須開展第四條過海隧道研究

另外，事件亦反映本港現有的三條過海隧道，並不足夠應付需求，紅隧及東隧的使用量已達飽和，即使計及西隧，拉勻三條隧道的容量後，依然超標，因此，筆者一直要求政府研究興建第四條過海隧道，以紓緩過海交通壓力，長遠解決本港擠塞問題，期望政府立即開展。

短期而言，為補償市民過去數月出行不便之苦，筆者亦建議透過政府提供資助，讓市民乘坐港鐵、巴士等公共交通工具均能減免一半收費，並設定如為期三個月的期限，作為紓困措施，希望政府能加以考慮。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]