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李聲揚：押注加熱煙成功 Philip Morris看俏

【明報專訊】小弟剛從日本外遊回來，實則去日本才是香港人的「核心價值」，不論政見性別年紀貧富，誰不愛去？日本可愛之處甚多，不用小弟多寫。倒是有一點小弟一直不慣：甚多日本餐廳容許室內抽煙，在強調「不麻煩他人」的社會，實在很有違和感。

小弟並非煙民，但當然尊重煙民的權利——前提是盡量減少影響他人。目測身邊煙民朋友普遍甚有公德心，和「資深煙槍」朋友談起日本餐廳不禁煙，朋友笑說日本人口老化，待老煙槍過世後，新一代只抽加熱煙，滋擾較輕。說來也是，和筆者首次到日本相比，的確看到抽加熱煙的人多了。至於何者較健康，小弟並非專家，着實也不太關心別人的健康，畢竟生命是自己的。

再說一次，小弟從不抽煙，但師父教落，不要把目光限死在自己的世界。舉例說，小弟是食肉獸，但也留意Beyond Meat（BYND）。打蛇隨棍上，小弟順手請教電子煙市場。結果被朋友更正，加熱煙和電子煙是兩回事，又上了一課。煙草是超大生意。之前小弟在facebook專頁也寫過兩大公司，Philip Morris（PM）以及Altria（MO）。讀者可能聽過公司名字，也知道旗下的品牌，但未必知道兩家公司的分別。簡單來說，兩家公司「本是同根生」，11年前才分開。PM是美國以外，MO是美國本土。代入當年的情景，分家似乎相當合理，美國本土監管收緊，市場也極成熟。相反美國以外（中國、印度、印尼）中產崛起，有幾十億的潛在消費者。

中產崛起 數十億潛在消費者

事後孔明看來，分家未算十分理想。固然現在兩家公司市值總和，比當年未分家前高了三成。聽落不錯？但想想過去11年美股升了多少？而兩家公司也升了不止三成，香煙也不只貴了三成。分家表現未如理想，兩家公司過去5年股價基本原地踏步（但股息相當不錯）。

結果應了中國人的一句，「分久必合，合久必分」。今年8月尾兩家公司居然打算合併，令人費解。投資者也立即用腳投票，兩家公司股價即時大跌，交易所甚至一度禁止沽空，以非金融巨企來說，極為少見。「民意」清晰，不久兩家公司就宣布合併告吹，但可能是好事。之前提過，兩家公司股價5年來基本上原地踏步，但今年則分道揚鑣。年初至今PM升近24%，大致和大市同步，明顯跑贏MO，因為MO股價年初至今跌了近10%。

PM跑贏MO 還看新產品投資

小弟相信，日後PM仍會跑贏MO。當中的分野，很可能在於新產品（傳統煙草替代品）的投資。文初提過加熱煙和電子煙是兩回事，PM和MO在此領域走上不同道路。PM自家研發了加熱煙IQOS，日本正是首發市場之一。MO選擇了電子煙，押注在初創Juul，持股35%。

一念天堂一念地獄，兩個不同決定，帶來不同效果。年中PM公布強勁業績，股價即升10%，正是由IQOS帶動，前景似乎不錯。相反，MO在10月尾，宣布為Juul的投資大幅減值45億（美元，下同）——留意MO市值才900億元，減值金額不少。更震撼的是MO去年尾才投資Juul，當時估值130億元，一年未夠就已經減值超過三成，肯定出了問題。Juul既然無上市，何解MO要大幅減值？其實MO入股時已有不少評論認為作價過貴，同時間Juul的員工則把20億元袋袋平安。往後發生的是，Juul陷入泥沼，醫學界認為電子煙（公平說句不止是針對Juul）禍害甚深，公司也面臨訴訟，美國不少州份已禁售，外國也是。當然以上只是小弟看新聞（當然是有公信力的媒體）得知，並非專業醫學或法律意見。相反，小弟目測IQOS在日本大行其道，周街可買，相信美國英國日本政府容許產品合法出售，背後總有啟示。請別誤會，筆者並非鼓勵大家抽加熱煙，早說筆者不是煙民。長篇大論，其實是借PM和MO，指出加熱煙和電子煙是兩回事，而外國的處理也完全不同。兩家公司的股價前景，可能也自此不一樣。

坦白說，和朋友討論前，小弟也分不清加熱煙電子煙有何分別。但人的知識總有局限，不懂就要問。不幸的是，香港似乎不少人也不甚了了，政府規管上也把兩者混為一談。小弟個人認為，成年人（未成年另計）應該為自己的人生負責，有人愛全素，有人愛鵝肝。健康和過癮，往往是trade off，難分對錯。若不影響他人，理應是自負盈虧。

當然小弟的看法較為理想化，未必符合世情。事實是煙草業全球均受監管，所以將加熱煙和傳統煙草放在同一框架，應是較為合理的做法。現存對傳統煙草的監管（例如限制廣告，警告字眼等等），也應放進加熱煙。

（作者為證監會持牌人士，並未持有以上股票）

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]

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