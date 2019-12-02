楊書健：望泛民共建香港 借鏡「宜蘭經驗」

畢竟，零售業已經捱打了好幾個月，如果聖誕和明年農曆新年的業績都不如人意，只怕會引起惡性循環，令經濟雪上加霜。

非「只會選舉」 還要拓政績

長期更值得關注的卻是泛民首次在十七個區議會成為多數。為何出現這個結果、應否出現這個結果，屬於Ａ疊政論版的課題，筆者無意越俎代庖。買賣股票的時候，再大的基金都只是價格接受者，因此股票分析師出身，都習慣抽離一點，以旁觀者看局勢發展。

在上世紀的1980年代，台灣亦有地方選舉。份屬黨外人士的陳定南在1981年出選宜蘭縣長，本來勝算不高，但卻因為國民黨自己內鬥，僥倖贏得選舉。陳定南在之後8年，一共兩屆在宜蘭執政稱職，官聲不錯。後來民進黨開始競爭其他行政部門選舉，都會以「宜蘭經驗」為政績，佐證自己並非「只會選舉」。

應重實務 勿花時間復仇

區議會只是諮詢組織，權力當然比縣長小。但是區議會管理不少地區雜務，亦可以批准一些小型撥款。成為了這些區議會的多數派，泛民就自然成了這些權力的問責者。以後再有奇怪的工程，街坊反而會向泛民議員問責。宜蘭在1980年人口只有44萬，部分區議會的人口其實更高，所以權力不及縣長，但是服務的巿民也許更多。泛民之中的溫和派，亦會希望能做出成績，建立香港的「宜蘭經驗」。

要看泛民是龍是蛇，第一步是他們如何產生各個區議會主席。假若太多內鬥，形成泛民再次分裂，則證明他們只是為了私利，選舉在吃「人血饅頭」。另一個極端，則是他們仍然自視為反對黨，將時間花在和禮賓府的鬥爭之上。小量轉型正義也許是套餐的一部分，但變成了復仇則無助發展。

第二步，則看他們的具體區政。美國總統自小羅斯福總統開始，都會進行「百日計劃」，在執政後的首一百天提出具體政策去落實選舉政綱。否則，蜜月期一過，各類突發事件又接踵而來，執政者就萬難有精力落實長遠主張。泛民入主區議會能否耳目一新，其實明年上半年就能看出端倪。

而且，泛民只是光譜一端的集結，並無統一的經濟主張。因此，十七區拿出來的區政也許會非常不同。地產投資者經常說跟着基建走。固然，大基建如鐵路公路會令整個巿鎮的價值上升，但是小基建亦會影響街區。例如，將一小段行人路改成鵝卵石，可以改善巿容，旁邊店舖價值自然會上升。因此，留意觀察每個區議會的發展，也許能找到個別投資機會。

其實投資歐美巿場，議會大換班並非什麼大事。個別板塊或會因為政策轉變而改變了基本面，但卻甚少會影響了整體經濟發展。很多區議會有權執行的區政主張，本身並無黃藍之分，重點只是了解當區居民所需，從善如流將之改正。換了新人上場，以全新目光觀察問題，也許更有驚喜。

安泓投資總監

港大房地產及建設系客席副教授

[楊書健 泓觀亞太]