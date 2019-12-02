羅家聰：發展本如是 日化何懼之

還有什麼似呢？剛公布的工業利潤由按年跌半成惡化到跌近一成，就看供應面吧。比較日本工業生產增長及對應約20年後的中國數字，別拗周期上或幅度上的出入，總之大趨勢而言是「L形」。日本經驗的啓示是，目前中國只剛開始「L形」的橫段，還有很長的橫行，且不見得會轉為「U形」。另若周期也似，則明年情况會相當糟。

附圖為兩國在貿易增長的比較，也距近20年；貿易是指進、出口總和。觀圖所見，也是很似。不過，儘管工業生產可於半成增長水平橫行，貿易增長卻似要在零線浮游。這彷彿預示昔日的世界工廠角色已一去不返。的確，隨着經濟轉差成本貴（即滯脹），再加貿戰，商家正路的選擇也是往南或西移。世界仍有工廠，只是搬到中國以外吧。

這裏無意唱衰，但不是北京說要消費主導嗎？消費多即投資少，工業增長應跌的。又不是北京話要大國崛起嗎？崛起以後，當然不會繼續做人家後花園般「低檔」也罷，很自然地，自給自足的結果就是貿易增長跌。由此可見，這些現象應是當局所樂見的。

針無兩頭利，要邁向成熟體系，一切增長自然會低，不然就做「永遠的新興市場」──南美、非洲多的是，頻頻有煲爆，常常要救濟。做日本有什麼不好？國民豐衣足食，外人旅遊至愛。當然，學就要學全套。

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[羅家聰 一名經人]