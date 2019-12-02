經濟
蔡金強 奧陸之聲

投資策略

下一篇 上一篇

蔡金強：無所適從的港股

【明報專訊】上周美股又創新高，簡直強到沒朋友。反觀港股全周跌了248點，市場對《香港人權與民主法案》憂慮發酵，也擔心中美貿易協議再生波折。恒指上周五挫547點（2%），收報26346點。國指走低260點（2.5%），收報10301點。恒指及國指上周五均錄得差不多3周最大單日跌幅。11月全月，恒指和國指分別跌560點（2.1%）及231點（2.2%)，技術走勢上，恒指上周五又回到近兩個月的支持位26350點附近，11月恒指曾3度跌至此水平，分別是13日、20日及29日，前兩次分別能反彈至27093及26993點；不過只要一過27000點指數又乏力。

上周港股有阿里巴巴（9988）回歸，幾天內股價漲了13%，相當亮麗，市值4萬多億港元，港股第一，小金人對阿里巴巴還是相當看好的，畢竟基本面還是很硬朗，而阿里雲新業務也高踞亞洲第一，盈利增速還是25%以上，明年市盈率才20來倍，基本面和估值皆明顯好過騰訊控股（0700）。

港股TMT美團（3690）基本面也向好，這三隻股票ATM，代表香港科網板塊最高水平。阿里和美團表面上科網板塊，實則是消費板塊，現在這世道，在中國，只有消費和基建/地產最有可測性，其他的誰知道，畢竟現在世界亂成這樣。

中國消費基建地產股 能見度較高

亞洲股市上周五有外資流出的情况，香港、台灣、韓國、印度皆是。新興經濟體經濟明顯轉差，第三季度中國經濟增長只有6%，明年甚至6%都有挑戰，美國全面對付中國。讓人想不到的是印度，印度第三季度經濟增長更只有4.5%，為6年最差的季度，經濟全面降速，影子銀行爆破對經濟打擊極大。

上周日香港區議會選舉，投票率高達七成多，藍黃雙方都總動員，算是對香港2019年超過5個月的大暴動的一次公投，選舉還算和平。周一早上結果一出，藍黃選票基本四六分，可是從席位分佈上卻是壓倒性的黃方贏得九成，這是贏者通吃的遊戲規則。

區選大敗反是好事

親中派一片天塌下來的悲情，事實上從選票分佈四六分看，結果尚算正常。雖然平時區選沒那麼重要，更多的是民生，可這次區選不一樣，是一個政治壓倒一切的公投，這樣想，這個結果就不奇怪了。

2003年的區選就有同樣情况，當時也是23條引起50萬人大遊行之後的選舉，也是接近公投，結果也是接近四六分。很明顯，四六分就是香港藍黃的基本光譜。所以，藍方不用太悲哀。小金人反而覺得這次區選大敗是好事：

（1）讓中央和建制派完全拋棄幻想，完全投入檢討，重建體系和團隊，為明年的立法會選舉全力備戰。

（2）讓混飯吃的建制滾蛋，拿着一手好牌，還能混成這樣，真是垃圾，中央應該明白群眾才是它政權的基礎，而非首鼠兩端的利益者，回到群眾才是它唯一的出路。

（3）這次的大失敗也完美體現出港府的無能懦弱，毫不作為，期待他們作為中央的代理人簡直緣木求魚，你簡直分不清他們代表誰。

台灣經驗：經濟差未必能扭轉民意

小金人覺得香港在未來幾個月局面會緩和下來，社會會慢慢回歸正常，當然，社會已經嚴重撕裂，香港也不再是那個太平文明法治的社會，這點的影響會是深遠而嚴峻的。百年的基業短短幾個月就被弄成這副光景。經濟層面嘛？最現實，香港百分百已經進入衰退，而且未來三個月將極度明顯，尤其是商舖價格，零售數據和失業數據。

當然，可能大家已經不在乎了，很多內地的朋友覺得只要香港經濟衰退，失業上升，人心就會逆轉，小金人卻不這麼覺得，雖然這是求仁得仁，可也別低估這群人的堅韌，看看台灣，近幾年經濟這麼差，人心背向何時扭轉？不還是綠派爽歪歪。不同於台灣的是，香港實在在中國的絕對統治下，法律下、軍事上、經濟下，想翻天那幾乎不可能的事。所以，朋友們，香港的僵局將是長期的，而對於香港經濟和社會的影響將是持續而深遠的。

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]

上 / 下一篇新聞

莎莎多管齊下節流 或影響300員工 削分店提早關門 業界：需重配資源
莎莎多管齊下節流 或影響300員工 削分店提早關門 業界：需重配資源
零售餐飲股積極削舖
零售餐飲股積極削舖
星境外居民存款498億坡元 創逾3年高
星境外居民存款498億坡元 創逾3年高
第二上市公司成藍籌 恒指公司明年諮詢
第二上市公司成藍籌 恒指公司明年諮詢
澳門上月賭收跌幅擴大至8.5%
澳門上月賭收跌幅擴大至8.5%
安聯陳致強：外圍好轉新股排隊上 利明年港股
安聯陳致強：外圍好轉新股排隊上 利明年港股
中國需求拉動增長 東北亞股市今年跑出
中國需求拉動增長 東北亞股市今年跑出
安捷陳灝劉一賀：阿里影業重回正軌 值得關注
安捷陳灝劉一賀：阿里影業重回正軌 值得關注
花旗減阿里持倉 涉逾230億元 料股東搬貨回港 或影響港股供求
花旗減阿里持倉 涉逾230億元 料股東搬貨回港 或影響港股供求
華南城主席兄長 港狂掃舊樓物業
華南城主席兄長 港狂掃舊樓物業
思捷慕尚組合營公司管理中國業務
思捷慕尚組合營公司管理中國業務
TNG轉數快本地轉帳本月起收費 首2萬元免費 超額收0.9％
TNG轉數快本地轉帳本月起收費 首2萬元免費 超額收0.9％
安盛澳門：未見內地客轉澳投保
安盛澳門：未見內地客轉澳投保
Impossible Foods 續在港推本土化
Impossible Foods 續在港推本土化
張兆聰：內房汰弱留強 龍頭值得投資
張兆聰：內房汰弱留強 龍頭值得投資
冼健岷：理財有紀律 保障一家
冼健岷：理財有紀律 保障一家
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：明年或納恒指 阿里購13588
金子：明年或納恒指 阿里購13588
張兆聰：績後氣氛樂觀 周大福宜低吸
張兆聰：績後氣氛樂觀 周大福宜低吸
羅家聰：發展本如是 日化何懼之
羅家聰：發展本如是 日化何懼之
楊書健：望泛民共建香港 借鏡「宜蘭經驗」
楊書健：望泛民共建香港 借鏡「宜蘭經驗」
李聲揚：押注加熱煙成功 Philip Morris看俏
李聲揚：押注加熱煙成功 Philip Morris看俏
謝偉銓：交通基建規劃 智慧與安全並行
謝偉銓：交通基建規劃 智慧與安全並行
沈永年：申內地居住證程序便利港人
沈永年：申內地居住證程序便利港人
黃德几：藉併購拓管理面積 雅生活24元以下吸
黃德几：藉併購拓管理面積 雅生活24元以下吸
伍禮賢：投資美股ETF增贏面
伍禮賢：投資美股ETF增贏面
許繹彬：阿里帶動港股成交 港交所值得留意
許繹彬：阿里帶動港股成交 港交所值得留意
道富籲短線減持港股 先機環球看好安踏 受惠運動熱潮
道富籲短線減持港股 先機環球看好安踏 受惠運動熱潮
陳增濤：大師精耕細釀Calendal
陳增濤：大師精耕細釀Calendal
謝紹榮：小心墮入置業思考陷阱
謝紹榮：小心墮入置業思考陷阱
陸振球：從利率水平窺探經濟前景
陸振球：從利率水平窺探經濟前景
陸振球：環球亂局或始自1971年
陸振球：環球亂局或始自1971年
林少陽：市况低迷 寧選估值高股份
林少陽：市况低迷 寧選估值高股份
技術取勝：舜宇50天線有支持
技術取勝：舜宇50天線有支持
潘迪藍：美股明年可再創新高
潘迪藍：美股明年可再創新高
蘇沛豐：中聯重科現價可買 中線目標7元
蘇沛豐：中聯重科現價可買 中線目標7元
李順威：市場相信將現迷你周期復蘇
李順威：市場相信將現迷你周期復蘇
劉思明：回升趨勢未變 宜逆向吸強勢股
劉思明：回升趨勢未變 宜逆向吸強勢股
何啟聰：美團守百元關 看好購12375
何啟聰：美團守百元關 看好購12375
瑞銀亞洲：平保現三頂 留意沽12155
瑞銀亞洲：平保現三頂 留意沽12155
摩根大通亞洲：藥股博反彈 Call石藥中生
摩根大通亞洲：藥股博反彈 Call石藥中生
周顯：經營傳媒成雞肋
周顯：經營傳媒成雞肋
何國良：良好現金流 締美股牛市
何國良：良好現金流 締美股牛市
張佩儀：流動支付App功能比併
張佩儀：流動支付App功能比併
王弼：成大事者不怕胯下之辱
王弼：成大事者不怕胯下之辱
曾淵滄：股市壓力 淡友攻勢多於貿戰
曾淵滄：股市壓力 淡友攻勢多於貿戰
湯文亮：特朗普才是真正民主鬥士
湯文亮：特朗普才是真正民主鬥士
陳永傑：地價銀碼大 大集團也聯手
陳永傑：地價銀碼大 大集團也聯手
廖偉強：應對新局面 社會競爭永恒不變
廖偉強：應對新局面 社會競爭永恒不變
布少明：房屋供應 料難大增應需求
布少明：房屋供應 料難大增應需求
李志成：港樓價調整 全年仍有增長
李志成：港樓價調整 全年仍有增長
郭思治．推介股份：華潤置地（1109）
郭思治．推介股份：華潤置地（1109）
歐宸銘．推介股份：偉易達（0303）
歐宸銘．推介股份：偉易達（0303）
李嘉廉．推介股份：FI二南方恒指（7500）
李嘉廉．推介股份：FI二南方恒指（7500）
涂國彬．推介股份：騰訊（0700）
涂國彬．推介股份：騰訊（0700）
盧楚仁：《香港人權法》的破壞力
盧楚仁：《香港人權法》的破壞力
6新盤擬本月搶攻市場涉2289伙 九龍主戰場 嘉峯匯3日收近600票
6新盤擬本月搶攻市場涉2289伙 九龍主戰場 嘉峯匯3日收近600票
恆大‧睿峰商場 打造文藝潮點
恆大‧睿峰商場 打造文藝潮點
灝畋峰3房呎售3.3萬 8年升值22%
灝畋峰3房呎售3.3萬 8年升值22%
今年整體物業登記料7.7萬宗3年新低
今年整體物業登記料7.7萬宗3年新低
高鐵地王呎價低 商廈減價7%放售
高鐵地王呎價低 商廈減價7%放售
明翹匯青衣15年首個新盤
明翹匯青衣15年首個新盤
海欣花園呎價料穩守1.5萬
海欣花園呎價料穩守1.5萬
移民退休可提早領強積金
移民退休可提早領強積金