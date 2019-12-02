蔡金強：無所適從的港股

上周港股有阿里巴巴（9988）回歸，幾天內股價漲了13%，相當亮麗，市值4萬多億港元，港股第一，小金人對阿里巴巴還是相當看好的，畢竟基本面還是很硬朗，而阿里雲新業務也高踞亞洲第一，盈利增速還是25%以上，明年市盈率才20來倍，基本面和估值皆明顯好過騰訊控股（0700）。

港股TMT美團（3690）基本面也向好，這三隻股票ATM，代表香港科網板塊最高水平。阿里和美團表面上科網板塊，實則是消費板塊，現在這世道，在中國，只有消費和基建/地產最有可測性，其他的誰知道，畢竟現在世界亂成這樣。

中國消費基建地產股 能見度較高

亞洲股市上周五有外資流出的情况，香港、台灣、韓國、印度皆是。新興經濟體經濟明顯轉差，第三季度中國經濟增長只有6%，明年甚至6%都有挑戰，美國全面對付中國。讓人想不到的是印度，印度第三季度經濟增長更只有4.5%，為6年最差的季度，經濟全面降速，影子銀行爆破對經濟打擊極大。

上周日香港區議會選舉，投票率高達七成多，藍黃雙方都總動員，算是對香港2019年超過5個月的大暴動的一次公投，選舉還算和平。周一早上結果一出，藍黃選票基本四六分，可是從席位分佈上卻是壓倒性的黃方贏得九成，這是贏者通吃的遊戲規則。

區選大敗反是好事

親中派一片天塌下來的悲情，事實上從選票分佈四六分看，結果尚算正常。雖然平時區選沒那麼重要，更多的是民生，可這次區選不一樣，是一個政治壓倒一切的公投，這樣想，這個結果就不奇怪了。

2003年的區選就有同樣情况，當時也是23條引起50萬人大遊行之後的選舉，也是接近公投，結果也是接近四六分。很明顯，四六分就是香港藍黃的基本光譜。所以，藍方不用太悲哀。小金人反而覺得這次區選大敗是好事：

（1）讓中央和建制派完全拋棄幻想，完全投入檢討，重建體系和團隊，為明年的立法會選舉全力備戰。

（2）讓混飯吃的建制滾蛋，拿着一手好牌，還能混成這樣，真是垃圾，中央應該明白群眾才是它政權的基礎，而非首鼠兩端的利益者，回到群眾才是它唯一的出路。

（3）這次的大失敗也完美體現出港府的無能懦弱，毫不作為，期待他們作為中央的代理人簡直緣木求魚，你簡直分不清他們代表誰。

台灣經驗：經濟差未必能扭轉民意

小金人覺得香港在未來幾個月局面會緩和下來，社會會慢慢回歸正常，當然，社會已經嚴重撕裂，香港也不再是那個太平文明法治的社會，這點的影響會是深遠而嚴峻的。百年的基業短短幾個月就被弄成這副光景。經濟層面嘛？最現實，香港百分百已經進入衰退，而且未來三個月將極度明顯，尤其是商舖價格，零售數據和失業數據。

當然，可能大家已經不在乎了，很多內地的朋友覺得只要香港經濟衰退，失業上升，人心就會逆轉，小金人卻不這麼覺得，雖然這是求仁得仁，可也別低估這群人的堅韌，看看台灣，近幾年經濟這麼差，人心背向何時扭轉？不還是綠派爽歪歪。不同於台灣的是，香港實在在中國的絕對統治下，法律下、軍事上、經濟下，想翻天那幾乎不可能的事。所以，朋友們，香港的僵局將是長期的，而對於香港經濟和社會的影響將是持續而深遠的。

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]