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2019年12月2日星期一
環球數據前瞻
莎莎多管齊下節流 或影響300員工 削分店提早關門 業界：需重配資源
零售餐飲股積極削舖
星境外居民存款498億坡元 創逾3年高
第二上市公司成藍籌 恒指公司明年諮詢
澳門上月賭收跌幅擴大至8.5%
安聯陳致強：外圍好轉新股排隊上 利明年港股
中國需求拉動增長 東北亞股市今年跑出
安捷陳灝劉一賀：阿里影業重回正軌 值得關注
花旗減阿里持倉 涉逾230億元 料股東搬貨回港 或影響港股供求
華南城主席兄長 港狂掃舊樓物業
思捷慕尚組合營公司管理中國業務
TNG轉數快本地轉帳本月起收費 首2萬元免費 超額收0.9％
安盛澳門：未見內地客轉澳投保
Impossible Foods 續在港推本土化
張兆聰：內房汰弱留強 龍頭值得投資
冼健岷：理財有紀律 保障一家
環球數據前瞻
金子：明年或納恒指 阿里購13588
張兆聰：績後氣氛樂觀 周大福宜低吸
蔡金強：無所適從的港股
羅家聰：發展本如是 日化何懼之
楊書健：望泛民共建香港 借鏡「宜蘭經驗」
李聲揚：押注加熱煙成功 Philip Morris看俏
謝偉銓：交通基建規劃 智慧與安全並行
沈永年：申內地居住證程序便利港人
黃德几：藉併購拓管理面積 雅生活24元以下吸
伍禮賢：投資美股ETF增贏面
許繹彬：阿里帶動港股成交 港交所值得留意
道富籲短線減持港股 先機環球看好安踏 受惠運動熱潮
陳增濤：大師精耕細釀Calendal
謝紹榮：小心墮入置業思考陷阱
陸振球：從利率水平窺探經濟前景
陸振球：環球亂局或始自1971年
林少陽：市况低迷 寧選估值高股份
技術取勝：舜宇50天線有支持
潘迪藍：美股明年可再創新高
蘇沛豐：中聯重科現價可買 中線目標7元
李順威：市場相信將現迷你周期復蘇
劉思明：回升趨勢未變 宜逆向吸強勢股
何啟聰：美團守百元關 看好購12375
瑞銀亞洲：平保現三頂 留意沽12155
摩根大通亞洲：藥股博反彈 Call石藥中生
周顯：經營傳媒成雞肋
何國良：良好現金流 締美股牛市
張佩儀：流動支付App功能比併
王弼：成大事者不怕胯下之辱
曾淵滄：股市壓力 淡友攻勢多於貿戰
湯文亮：特朗普才是真正民主鬥士
陳永傑：地價銀碼大 大集團也聯手
廖偉強：應對新局面 社會競爭永恒不變
布少明：房屋供應 料難大增應需求
李志成：港樓價調整 全年仍有增長
郭思治．推介股份：華潤置地（1109）
歐宸銘．推介股份：偉易達（0303）
李嘉廉．推介股份：FI二南方恒指（7500）
涂國彬．推介股份：騰訊（0700）
盧楚仁：《香港人權法》的破壞力
6新盤擬本月搶攻市場涉2289伙 九龍主戰場 嘉峯匯3日收近600票
恆大‧睿峰商場 打造文藝潮點
灝畋峰3房呎售3.3萬 8年升值22%
今年整體物業登記料7.7萬宗3年新低
高鐵地王呎價低 商廈減價7%放售
明翹匯青衣15年首個新盤
海欣花園呎價料穩守1.5萬
移民退休可提早領強積金
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
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莎莎多管齊下節流 或影響300員工 削分店提早關門 業界：需重配資源
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金子：明年或納恒指 阿里購13588
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盧楚仁：《香港人權法》的破壞力
6新盤擬本月搶攻市場涉2289伙 九龍主戰場 嘉峯匯3日收近600票
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