冼健岷：理財有紀律 保障一家

根據黃氏夫婦的收支情况，現時每月可儲下1.5萬元，財政狀況尚算健康。然而，黃先生曾因某些原因耗用了大部分儲蓄，實在要建立良好的財政紀律，且是時候計劃小朋友的教育大計。

目前坊間有些教育儲蓄計劃提供穩定及具保證的回報，並且以目標為本，為孩子儲蓄一筆大學經費，受保人年滿18歲至21歲期間每年都獲派發保證現金，以應付大學的使費。保單更可獲特別紅利，透過複息增長的好處，讓保單總現金價值不斷提升，令子女的教育及未來提供更多保障。如果小朋友兩歲時開始投保該教育計劃，並選擇投保額20萬元，分10年繳付保費，每年保費為2萬元，大約佔他們每月儲蓄的9%。於子女18歲時，黃先生可連續3年每年享有保證可支取現金；當子女21歲及保單期滿時，更可得到額外一筆保證期滿紅利，總值達投保額之130%，為子女升學作好儲備。

子女的教育開支固然重要，但黃氏夫婦身為家庭經濟支柱，建議他們一家三口投保自願醫保計劃。例如三人可以投保自願醫保基本計劃以確保得到最基本的醫療保障，可以應付突如其來的醫療開支，一家三口兩大一小，每月保費約6000元，佔他們每月儲蓄的40%。

筆者認為黃氏夫婦只有15萬現金儲備有點不足，建議在未來5年用大約40%儲蓄放在上述的教育、自願醫保和危疾計劃，其餘大約60%先行儲下，建立穩固的儲蓄基礎，5年就可以儲蓄約50萬元現金。而在之後5年，假設他們薪金預計有所調升，每月可儲下2.5萬元，每月多出的這1萬元便可開始另一個理財計劃。

黃先生隨着薪金調整，亦是時候考慮未來生活保障。若傾向回報穩定投資，坊間都有不少可以提供「保證現金價值」的儲蓄方案，特色是保費入場門檻不高，每年只需幾萬元；而且保費繳付期相對靈活，例如提供為6年、10年等年期繳付保費。以10萬美元作投保額為例，分10年繳付保費，每年保費約7.8萬元，月供約6500元。此計劃由第一個保單年度終結起至受保人年滿100歲，每年派發定期保證現金。此計劃的另一特點，就是投保一年後便可派發現金，方便客戶靈活運用資金，實現不同的儲蓄目標。

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康宏理財服務有限公司行政總裁

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