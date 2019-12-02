經濟
冼健岷 理財信箱
下一篇 上一篇

冼健岷：理財有紀律 保障一家

【明報專訊】黃先生夫婦的理財目標要求不高，希望透過穩健的理財方案，養育小孩成長。觀乎黃先生提供的資料，未有提及他是否考慮置業，現先假設他們已經有穩定居所，不用擔心居住問題。

根據黃氏夫婦的收支情况，現時每月可儲下1.5萬元，財政狀況尚算健康。然而，黃先生曾因某些原因耗用了大部分儲蓄，實在要建立良好的財政紀律，且是時候計劃小朋友的教育大計。

目前坊間有些教育儲蓄計劃提供穩定及具保證的回報，並且以目標為本，為孩子儲蓄一筆大學經費，受保人年滿18歲至21歲期間每年都獲派發保證現金，以應付大學的使費。保單更可獲特別紅利，透過複息增長的好處，讓保單總現金價值不斷提升，令子女的教育及未來提供更多保障。如果小朋友兩歲時開始投保該教育計劃，並選擇投保額20萬元，分10年繳付保費，每年保費為2萬元，大約佔他們每月儲蓄的9%。於子女18歲時，黃先生可連續3年每年享有保證可支取現金；當子女21歲及保單期滿時，更可得到額外一筆保證期滿紅利，總值達投保額之130%，為子女升學作好儲備。

子女的教育開支固然重要，但黃氏夫婦身為家庭經濟支柱，建議他們一家三口投保自願醫保計劃。例如三人可以投保自願醫保基本計劃以確保得到最基本的醫療保障，可以應付突如其來的醫療開支，一家三口兩大一小，每月保費約6000元，佔他們每月儲蓄的40%。

筆者認為黃氏夫婦只有15萬現金儲備有點不足，建議在未來5年用大約40%儲蓄放在上述的教育、自願醫保和危疾計劃，其餘大約60%先行儲下，建立穩固的儲蓄基礎，5年就可以儲蓄約50萬元現金。而在之後5年，假設他們薪金預計有所調升，每月可儲下2.5萬元，每月多出的這1萬元便可開始另一個理財計劃。

黃先生隨着薪金調整，亦是時候考慮未來生活保障。若傾向回報穩定投資，坊間都有不少可以提供「保證現金價值」的儲蓄方案，特色是保費入場門檻不高，每年只需幾萬元；而且保費繳付期相對靈活，例如提供為6年、10年等年期繳付保費。以10萬美元作投保額為例，分10年繳付保費，每年保費約7.8萬元，月供約6500元。此計劃由第一個保單年度終結起至受保人年滿100歲，每年派發定期保證現金。此計劃的另一特點，就是投保一年後便可派發現金，方便客戶靈活運用資金，實現不同的儲蓄目標。

免責聲明：本文內容僅供參考之用，不構成任何投資／投保建議及邀約，請不要依賴本文作投資／投保決定。筆者已盡量確保所提供資料（包括數據）之準確性及可靠性，惟並不表示該等資料可作為投資／投保者的指引，倘有關資料之任何不確、不足或遺漏等，所引致投資／投保者有任何損失或損害，筆者及康宏一概毋須承擔相關責任。文中所述之計劃視乎個別產品供應商而定，有關產品計劃之詳情及細則，以產品之主要說明文件為準。

康宏理財服務有限公司行政總裁

[冼健岷 理財信箱]

上 / 下一篇新聞

莎莎多管齊下節流 或影響300員工 削分店提早關門 業界：需重配資源
莎莎多管齊下節流 或影響300員工 削分店提早關門 業界：需重配資源
零售餐飲股積極削舖
零售餐飲股積極削舖
星境外居民存款498億坡元 創逾3年高
星境外居民存款498億坡元 創逾3年高
第二上市公司成藍籌 恒指公司明年諮詢
第二上市公司成藍籌 恒指公司明年諮詢
澳門上月賭收跌幅擴大至8.5%
澳門上月賭收跌幅擴大至8.5%
安聯陳致強：外圍好轉新股排隊上 利明年港股
安聯陳致強：外圍好轉新股排隊上 利明年港股
中國需求拉動增長 東北亞股市今年跑出
中國需求拉動增長 東北亞股市今年跑出
安捷陳灝劉一賀：阿里影業重回正軌 值得關注
安捷陳灝劉一賀：阿里影業重回正軌 值得關注
花旗減阿里持倉 涉逾230億元 料股東搬貨回港 或影響港股供求
花旗減阿里持倉 涉逾230億元 料股東搬貨回港 或影響港股供求
華南城主席兄長 港狂掃舊樓物業
華南城主席兄長 港狂掃舊樓物業
思捷慕尚組合營公司管理中國業務
思捷慕尚組合營公司管理中國業務
TNG轉數快本地轉帳本月起收費 首2萬元免費 超額收0.9％
TNG轉數快本地轉帳本月起收費 首2萬元免費 超額收0.9％
安盛澳門：未見內地客轉澳投保
安盛澳門：未見內地客轉澳投保
Impossible Foods 續在港推本土化
Impossible Foods 續在港推本土化
張兆聰：內房汰弱留強 龍頭值得投資
張兆聰：內房汰弱留強 龍頭值得投資
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：明年或納恒指 阿里購13588
金子：明年或納恒指 阿里購13588
張兆聰：績後氣氛樂觀 周大福宜低吸
張兆聰：績後氣氛樂觀 周大福宜低吸
蔡金強：無所適從的港股
蔡金強：無所適從的港股
羅家聰：發展本如是 日化何懼之
羅家聰：發展本如是 日化何懼之
楊書健：望泛民共建香港 借鏡「宜蘭經驗」
楊書健：望泛民共建香港 借鏡「宜蘭經驗」
李聲揚：押注加熱煙成功 Philip Morris看俏
李聲揚：押注加熱煙成功 Philip Morris看俏
謝偉銓：交通基建規劃 智慧與安全並行
謝偉銓：交通基建規劃 智慧與安全並行
沈永年：申內地居住證程序便利港人
沈永年：申內地居住證程序便利港人
黃德几：藉併購拓管理面積 雅生活24元以下吸
黃德几：藉併購拓管理面積 雅生活24元以下吸
伍禮賢：投資美股ETF增贏面
伍禮賢：投資美股ETF增贏面
許繹彬：阿里帶動港股成交 港交所值得留意
許繹彬：阿里帶動港股成交 港交所值得留意
道富籲短線減持港股 先機環球看好安踏 受惠運動熱潮
道富籲短線減持港股 先機環球看好安踏 受惠運動熱潮
陳增濤：大師精耕細釀Calendal
陳增濤：大師精耕細釀Calendal
謝紹榮：小心墮入置業思考陷阱
謝紹榮：小心墮入置業思考陷阱
陸振球：從利率水平窺探經濟前景
陸振球：從利率水平窺探經濟前景
陸振球：環球亂局或始自1971年
陸振球：環球亂局或始自1971年
林少陽：市况低迷 寧選估值高股份
林少陽：市况低迷 寧選估值高股份
技術取勝：舜宇50天線有支持
技術取勝：舜宇50天線有支持
潘迪藍：美股明年可再創新高
潘迪藍：美股明年可再創新高
蘇沛豐：中聯重科現價可買 中線目標7元
蘇沛豐：中聯重科現價可買 中線目標7元
李順威：市場相信將現迷你周期復蘇
李順威：市場相信將現迷你周期復蘇
劉思明：回升趨勢未變 宜逆向吸強勢股
劉思明：回升趨勢未變 宜逆向吸強勢股
何啟聰：美團守百元關 看好購12375
何啟聰：美團守百元關 看好購12375
瑞銀亞洲：平保現三頂 留意沽12155
瑞銀亞洲：平保現三頂 留意沽12155
摩根大通亞洲：藥股博反彈 Call石藥中生
摩根大通亞洲：藥股博反彈 Call石藥中生
周顯：經營傳媒成雞肋
周顯：經營傳媒成雞肋
何國良：良好現金流 締美股牛市
何國良：良好現金流 締美股牛市
張佩儀：流動支付App功能比併
張佩儀：流動支付App功能比併
王弼：成大事者不怕胯下之辱
王弼：成大事者不怕胯下之辱
曾淵滄：股市壓力 淡友攻勢多於貿戰
曾淵滄：股市壓力 淡友攻勢多於貿戰
湯文亮：特朗普才是真正民主鬥士
湯文亮：特朗普才是真正民主鬥士
陳永傑：地價銀碼大 大集團也聯手
陳永傑：地價銀碼大 大集團也聯手
廖偉強：應對新局面 社會競爭永恒不變
廖偉強：應對新局面 社會競爭永恒不變
布少明：房屋供應 料難大增應需求
布少明：房屋供應 料難大增應需求
李志成：港樓價調整 全年仍有增長
李志成：港樓價調整 全年仍有增長
郭思治．推介股份：華潤置地（1109）
郭思治．推介股份：華潤置地（1109）
歐宸銘．推介股份：偉易達（0303）
歐宸銘．推介股份：偉易達（0303）
李嘉廉．推介股份：FI二南方恒指（7500）
李嘉廉．推介股份：FI二南方恒指（7500）
涂國彬．推介股份：騰訊（0700）
涂國彬．推介股份：騰訊（0700）
盧楚仁：《香港人權法》的破壞力
盧楚仁：《香港人權法》的破壞力
6新盤擬本月搶攻市場涉2289伙 九龍主戰場 嘉峯匯3日收近600票
6新盤擬本月搶攻市場涉2289伙 九龍主戰場 嘉峯匯3日收近600票
恆大‧睿峰商場 打造文藝潮點
恆大‧睿峰商場 打造文藝潮點
灝畋峰3房呎售3.3萬 8年升值22%
灝畋峰3房呎售3.3萬 8年升值22%
今年整體物業登記料7.7萬宗3年新低
今年整體物業登記料7.7萬宗3年新低
高鐵地王呎價低 商廈減價7%放售
高鐵地王呎價低 商廈減價7%放售
明翹匯青衣15年首個新盤
明翹匯青衣15年首個新盤
海欣花園呎價料穩守1.5萬
海欣花園呎價料穩守1.5萬
移民退休可提早領強積金
移民退休可提早領強積金