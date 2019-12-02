張兆聰：內房汰弱留強 龍頭值得投資

特朗普一直高調指摘各大藥廠把藥價定得太高，醫藥和醫保股股價都曾受影響，但除了出口術，倒未曾有重大打壓措施。一來可能是藥廠的游說工作出色，二來打壓藥價的負作用，就是藥廠拒絕投入研發費用，有效新藥減少，中長期帶來更大問題。

相對美國，中國有其自信、優越的制度優勢，就是中央權威一錘定音，打壓藥價就打壓，絕不理會負作用。當然，以往藥價高企多因為銷售費用龐大所致，帶量集中採購對打擊這方面有重大效果。但醫保藥品也要大減價，個別藥品負擔下降95%以上。其中，三種丙肝治療用藥降幅平均在85%以上，腫瘤、糖尿病等治療用藥的降幅平均在65%左右。此外，據報道當中有不少是2018年才新上市的創新藥，一方面進入醫保目錄，銷量是有保證，但價格受壓卻令新藥的回報率較預期低。若創新藥也要以減價換量，藥股的吸引力將會大減。

融創（1918）公布，其間接全資附屬公司融創西南集團，將收購雲南城投集團持有的環球世紀及時代環球各51%股權，交易價格約152.69億元（人民幣．下同）。交易估計可為集團增加總值達2300億元人民幣之可出售資源，當中有約七成位處二線城市；每平方米成本僅為1800元人民幣，可帶來高雙位數的淨利潤率，每股淨資產提升10%至15%。受消息帶動，融創上周也升了5.5%。

商品房銷售面積或見頂 全年負增長機會大

但宏觀來看，全國商品房銷售面積很可能已見頂。2018年達17億平方米，以每房100平方米（約1100平方呎）計算，相當於銷售了1700萬間商品房。這絕對是一個天量數字，而問題是天量已維持多年，由2016年至今年10月，商品房銷售合共超過60億平方米，即相當於6000萬間。這肯定是一個無法持續下去的規模，以今年首10月的13.3億平方米推算，很大可能會出現全年負增長。內房開始進入汰弱留強年代，大量小型開發商將會被收購或倒閉，龍頭內房股則仍有投資價值。

本周會沽出百度、五糧液和石藥（1093），買入50股以大型藥廠為主的美國生化科技股ETF（IBB），以及30股醫療設備股ETF（IHI）。

[張兆聰 穩增長百萬倉]