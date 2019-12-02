經濟
張兆聰 穩增長百萬倉
下一篇 上一篇

張兆聰：內房汰弱留強 龍頭值得投資

【明報專訊】上周減持醫藥股，現在回看是相當及時。《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄》名單中，新增的70個藥品，價格平均下降60.7%；續約的27個藥品，價格平均下降26.4%。各大醫藥股上周都錄得顯著跌幅。表現相對較平穩的是內房股，9月及10月各大發展商合約銷售均亮麗，加上中央一些智庫都呼籲調控措施不要再加辣，在跌市中相對表現較好。

特朗普一直高調指摘各大藥廠把藥價定得太高，醫藥和醫保股股價都曾受影響，但除了出口術，倒未曾有重大打壓措施。一來可能是藥廠的游說工作出色，二來打壓藥價的負作用，就是藥廠拒絕投入研發費用，有效新藥減少，中長期帶來更大問題。

相對美國，中國有其自信、優越的制度優勢，就是中央權威一錘定音，打壓藥價就打壓，絕不理會負作用。當然，以往藥價高企多因為銷售費用龐大所致，帶量集中採購對打擊這方面有重大效果。但醫保藥品也要大減價，個別藥品負擔下降95%以上。其中，三種丙肝治療用藥降幅平均在85%以上，腫瘤、糖尿病等治療用藥的降幅平均在65%左右。此外，據報道當中有不少是2018年才新上市的創新藥，一方面進入醫保目錄，銷量是有保證，但價格受壓卻令新藥的回報率較預期低。若創新藥也要以減價換量，藥股的吸引力將會大減。

融創（1918）公布，其間接全資附屬公司融創西南集團，將收購雲南城投集團持有的環球世紀及時代環球各51%股權，交易價格約152.69億元（人民幣．下同）。交易估計可為集團增加總值達2300億元人民幣之可出售資源，當中有約七成位處二線城市；每平方米成本僅為1800元人民幣，可帶來高雙位數的淨利潤率，每股淨資產提升10%至15%。受消息帶動，融創上周也升了5.5%。

商品房銷售面積或見頂 全年負增長機會大

但宏觀來看，全國商品房銷售面積很可能已見頂。2018年達17億平方米，以每房100平方米（約1100平方呎）計算，相當於銷售了1700萬間商品房。這絕對是一個天量數字，而問題是天量已維持多年，由2016年至今年10月，商品房銷售合共超過60億平方米，即相當於6000萬間。這肯定是一個無法持續下去的規模，以今年首10月的13.3億平方米推算，很大可能會出現全年負增長。內房開始進入汰弱留強年代，大量小型開發商將會被收購或倒閉，龍頭內房股則仍有投資價值。

本周會沽出百度、五糧液和石藥（1093），買入50股以大型藥廠為主的美國生化科技股ETF（IBB），以及30股醫療設備股ETF（IHI）。

[張兆聰 穩增長百萬倉]

相關字詞﹕融創 醫藥股

上 / 下一篇新聞

莎莎多管齊下節流 或影響300員工 削分店提早關門 業界：需重配資源
莎莎多管齊下節流 或影響300員工 削分店提早關門 業界：需重配資源
零售餐飲股積極削舖
零售餐飲股積極削舖
星境外居民存款498億坡元 創逾3年高
星境外居民存款498億坡元 創逾3年高
第二上市公司成藍籌 恒指公司明年諮詢
第二上市公司成藍籌 恒指公司明年諮詢
澳門上月賭收跌幅擴大至8.5%
澳門上月賭收跌幅擴大至8.5%
安聯陳致強：外圍好轉新股排隊上 利明年港股
安聯陳致強：外圍好轉新股排隊上 利明年港股
中國需求拉動增長 東北亞股市今年跑出
中國需求拉動增長 東北亞股市今年跑出
安捷陳灝劉一賀：阿里影業重回正軌 值得關注
安捷陳灝劉一賀：阿里影業重回正軌 值得關注
花旗減阿里持倉 涉逾230億元 料股東搬貨回港 或影響港股供求
花旗減阿里持倉 涉逾230億元 料股東搬貨回港 或影響港股供求
華南城主席兄長 港狂掃舊樓物業
華南城主席兄長 港狂掃舊樓物業
思捷慕尚組合營公司管理中國業務
思捷慕尚組合營公司管理中國業務
TNG轉數快本地轉帳本月起收費 首2萬元免費 超額收0.9％
TNG轉數快本地轉帳本月起收費 首2萬元免費 超額收0.9％
安盛澳門：未見內地客轉澳投保
安盛澳門：未見內地客轉澳投保
Impossible Foods 續在港推本土化
Impossible Foods 續在港推本土化
冼健岷：理財有紀律 保障一家
冼健岷：理財有紀律 保障一家
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：明年或納恒指 阿里購13588
金子：明年或納恒指 阿里購13588
張兆聰：績後氣氛樂觀 周大福宜低吸
張兆聰：績後氣氛樂觀 周大福宜低吸
蔡金強：無所適從的港股
蔡金強：無所適從的港股
羅家聰：發展本如是 日化何懼之
羅家聰：發展本如是 日化何懼之
楊書健：望泛民共建香港 借鏡「宜蘭經驗」
楊書健：望泛民共建香港 借鏡「宜蘭經驗」
李聲揚：押注加熱煙成功 Philip Morris看俏
李聲揚：押注加熱煙成功 Philip Morris看俏
謝偉銓：交通基建規劃 智慧與安全並行
謝偉銓：交通基建規劃 智慧與安全並行
沈永年：申內地居住證程序便利港人
沈永年：申內地居住證程序便利港人
黃德几：藉併購拓管理面積 雅生活24元以下吸
黃德几：藉併購拓管理面積 雅生活24元以下吸
伍禮賢：投資美股ETF增贏面
伍禮賢：投資美股ETF增贏面
許繹彬：阿里帶動港股成交 港交所值得留意
許繹彬：阿里帶動港股成交 港交所值得留意
道富籲短線減持港股 先機環球看好安踏 受惠運動熱潮
道富籲短線減持港股 先機環球看好安踏 受惠運動熱潮
陳增濤：大師精耕細釀Calendal
陳增濤：大師精耕細釀Calendal
謝紹榮：小心墮入置業思考陷阱
謝紹榮：小心墮入置業思考陷阱
陸振球：從利率水平窺探經濟前景
陸振球：從利率水平窺探經濟前景
陸振球：環球亂局或始自1971年
陸振球：環球亂局或始自1971年
林少陽：市况低迷 寧選估值高股份
林少陽：市况低迷 寧選估值高股份
技術取勝：舜宇50天線有支持
技術取勝：舜宇50天線有支持
潘迪藍：美股明年可再創新高
潘迪藍：美股明年可再創新高
蘇沛豐：中聯重科現價可買 中線目標7元
蘇沛豐：中聯重科現價可買 中線目標7元
李順威：市場相信將現迷你周期復蘇
李順威：市場相信將現迷你周期復蘇
劉思明：回升趨勢未變 宜逆向吸強勢股
劉思明：回升趨勢未變 宜逆向吸強勢股
何啟聰：美團守百元關 看好購12375
何啟聰：美團守百元關 看好購12375
瑞銀亞洲：平保現三頂 留意沽12155
瑞銀亞洲：平保現三頂 留意沽12155
摩根大通亞洲：藥股博反彈 Call石藥中生
摩根大通亞洲：藥股博反彈 Call石藥中生
周顯：經營傳媒成雞肋
周顯：經營傳媒成雞肋
何國良：良好現金流 締美股牛市
何國良：良好現金流 締美股牛市
張佩儀：流動支付App功能比併
張佩儀：流動支付App功能比併
王弼：成大事者不怕胯下之辱
王弼：成大事者不怕胯下之辱
曾淵滄：股市壓力 淡友攻勢多於貿戰
曾淵滄：股市壓力 淡友攻勢多於貿戰
湯文亮：特朗普才是真正民主鬥士
湯文亮：特朗普才是真正民主鬥士
陳永傑：地價銀碼大 大集團也聯手
陳永傑：地價銀碼大 大集團也聯手
廖偉強：應對新局面 社會競爭永恒不變
廖偉強：應對新局面 社會競爭永恒不變
布少明：房屋供應 料難大增應需求
布少明：房屋供應 料難大增應需求
李志成：港樓價調整 全年仍有增長
李志成：港樓價調整 全年仍有增長
郭思治．推介股份：華潤置地（1109）
郭思治．推介股份：華潤置地（1109）
歐宸銘．推介股份：偉易達（0303）
歐宸銘．推介股份：偉易達（0303）
李嘉廉．推介股份：FI二南方恒指（7500）
李嘉廉．推介股份：FI二南方恒指（7500）
涂國彬．推介股份：騰訊（0700）
涂國彬．推介股份：騰訊（0700）
盧楚仁：《香港人權法》的破壞力
盧楚仁：《香港人權法》的破壞力
6新盤擬本月搶攻市場涉2289伙 九龍主戰場 嘉峯匯3日收近600票
6新盤擬本月搶攻市場涉2289伙 九龍主戰場 嘉峯匯3日收近600票
恆大‧睿峰商場 打造文藝潮點
恆大‧睿峰商場 打造文藝潮點
灝畋峰3房呎售3.3萬 8年升值22%
灝畋峰3房呎售3.3萬 8年升值22%
今年整體物業登記料7.7萬宗3年新低
今年整體物業登記料7.7萬宗3年新低
高鐵地王呎價低 商廈減價7%放售
高鐵地王呎價低 商廈減價7%放售
明翹匯青衣15年首個新盤
明翹匯青衣15年首個新盤
海欣花園呎價料穩守1.5萬
海欣花園呎價料穩守1.5萬
移民退休可提早領強積金
移民退休可提早領強積金