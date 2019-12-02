Impossible Foods 續在港推本土化

【明報專訊】李嘉誠、新加坡主權基金淡馬錫均有投資的Impossible Foods在港掀起「植物肉」風潮，其以植物蛋白製作的肉漢堡引起熱議。人造肉市場發展迅猛，香港今年有本土公司Green Monday推出「新豬肉（OmniPork）」，對此Impossible Foods國際事務高級副總裁Nick Halla表示，相信香港市場遠未飽和，未來將繼續本土化，以餐廳合作為首要渠道。
Nick Halla表示，公司現時與逾250家港澳餐廳合作，自從今年3月擴大業務至新加坡，亞洲整體銷售額大增6倍。雖然公司對具體銷售數字三緘其口，但他表示，對至今為止香港市場反應十分滿意，未來會將以本土熟知的餐廳來推廣「Impossible」系列產品。他又稱，香港人早已有食「仿葷」傳統，以魔芋、豆腐等製「肉」，因此相信植物肉在港大有可為。
進軍內地市場屬重要任務
談及競爭，Nick Halla認為，公司唯一競爭對手是真肉，其他同業算是「盟友」。不過他亦指出，其他同行或以素食者為目標客戶，但公司是針對「肉食者」，希望營造出肉的豐富體驗。另Impossible Foods早前參加內地進博會，Nick Halla表示，進軍內地市場是公司重要任務，因其肉消耗量佔世界近三成，要在全球打造可持續食物生態，中國是重要一環。