經濟
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安盛澳門：未見內地客轉澳投保

【明報專訊】今年下半年香港保險業的內地訪客業務，因社會衝突減少內地訪客而受到打擊。安盛澳門總經理林黃慧貞表示，因為客戶購買保險主要基於與代理關係，內地客戶未必會因香港目前局勢轉到澳門投保，加上法規不同，未有令安盛澳門內地訪客業務有特別增長。

今年上半年內地訪客佔香港新做保費26.4%，林黃慧貞表示，安盛澳門主要以本地客戶為主，內地訪客佔比約一成。她表示有聽過同業說有客戶轉到澳門投保，但安盛在澳門主要以代理進行業務，客戶投保是建基於與代理的關係。他們與到港投保的內地客戶未有連繫，雖然在港澳的保險產品大致相同，但未必會轉到澳門。另外，訪港旅客減少亦連帶他們減少來澳，也影響內地訪客業務，因此從業務數據上，未見有內地客轉到澳門投保趨勢。

今年至10月新做保費按年增20%

今年截至10月份，安盛澳門新保單保費按年增長20%，高於去年的12%，代理人數亦由兩年前約200名，增至今年的340人，並在明年計劃增至400人。林黃慧貞指出，澳門保單滲透率較低，每人平均只有1張保單，低於香港2至3張，但人均收入為1.9萬澳門元（約為1.84萬港元），高於香港的1.5萬港元，近年澳門財富快速增長，因此澳門保險市場有不少空間。

林黃慧貞稱，不少在香港受歡迎的保險產品，現時會加快引入在澳門銷售。雖然澳門市場細小，人口只有68萬，但也有其自身的特點，例如澳門醫療水平比較低，不少人會到香港和內地求醫，對跨境醫療產品有一定的需求，明年會開始研究針對澳門市場的產品。

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