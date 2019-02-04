TNG轉數快本地轉帳本月起收費 首2萬元免費 超額收0.9％

明報記者 李哲毅

金管局最新數據顯示，截至10月份轉數快帳戶登記數目達到368.60萬，當中個人及企業帳戶分別為364.87萬及3.73萬。今年10月轉數快的港元交易宗數達425.21萬，按年大升1.79倍；港元交易金額則為650.84億元，按年升95.59%；港元交易平均每宗金額為1.53萬元，仍低於TNG的2萬元免費額度。

新措施生效後，由TNG轉帳至本地銀行，每月轉帳首2萬元不收服務費，當轉帳額超過2萬元，TNG會收取超出金額的0.9％作服務費。假設TNG會員轉帳20,050元至銀行，而且是該月的首筆交易，首2萬元為免費，餘下的50元按上述模式收費，即是收取0.45元。

轉帳至其他SVF免費額度500元

另外，由TNG轉帳至其他SVF，會員每月轉帳首500元為零服務費，超過500元的話，TNG會收取每筆交易1元或超出金額的0.9％的較高者作服務費。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑估計，轉數快系統參與者均需支付使用費，近年TNG搶攻外傭市場，不乏僱主直接透過TNG將出糧予外傭，滾存在TNG錢包儲值餘額增加，亦帶動TNG與銀行間的大額交易，不排除TNG是希望收取服務費彌補系統支出。

方保僑：不排除藉收費彌補系統支出

對於日後用戶由TNG轉帳至其他SVF須支付轉帳費，方保僑認為，TNG希望減少用戶直接匯款至其他電子錢包。

TNG並非首家收取轉帳費用的電子錢包，八達通的O! ePay早在今年2月底收取轉帳費，O! ePay表示，如果客戶在一個月內轉帳至快速支付系統使用者帳戶累計超過5000元，會收取所超出之金額的0.5%，最低收費為0.1元。

2017年TNG創辦人兼行政總裁江慶恩曾表示，會利用快速支付系統（即是轉數快）連接TNG電子錢包與一眾銀行，但與其他支付工具連接方面，希望業界使用TNG自行開發的系統，而非較高成本的快速支付系統。