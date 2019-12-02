思捷慕尚組合營公司管理中國業務

據思捷截至6月底財年年報顯示，在中國尚有100間店舖，按年減少了45間店舖，同店銷售額跌15.8%。集團表示，預期中國業務將於明年6月底過渡到合營模式，作為過渡的一部分，集團將關閉若干店舖或者將餘下中國店舖的資產轉讓予合資公司。董事會認為交易為Esprit品牌創造穩健的基礎以改善品牌相關性及加快增長。

10年前39億向華潤購回業務

合資公司將由3名董事組成董事會，思捷可提名1名董事；合資公司又會成立一個由合資公司董事總經理主持，並加入其他由慕尚提名的高級管理人員的管理組織，意味慕尚將穩操思捷中國業務主導權。慕尚目前主要從事零售及線上平台銷售男裝，品牌包括GXG、gxg jeans、gxg.kids、Yatlas及2XU。

值得留意的是，思捷早年是與當時仍稱華潤創業的華潤啤酒（0291）合作，管理思捷中國業務，但在2009年時集團斥資達39億元，從華潤手上回購業務股權，事隔10年再度將業務變相「外判」。