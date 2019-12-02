華南城主席兄長 港狂掃舊樓物業

多位於深水埗長沙灣 具重建價值

據資料顯示，鄭大報家族近年不時掃入零星的商舖或商廈單位，已至少累積達12個物業，當中大多位於具有重建價值，或地產商頻頻收購舊樓的地區，包括深水埗、長沙灣等。

鄭大報家族持續的主要物業（見表）包括深水埗鴨寮街149號及211號地下商舖、北河街139號地下商舖、土瓜灣土瓜灣道267號地下、落山道15至19號地下、長沙灣青山道17號的兩個地舖，以及荔枝角道324至330號地下及閣樓等。

此外，鄭大報家族亦有投資商廈及商場舖位，包括尖沙嘴麼地道39號10樓一單位、永安廣場6樓一單位、天水圍天一商城一樓一個舖位等。

至今年6月，鄭大報家族接連出手購入老牌茶樓油麻地得如酒樓舊址物業，其中地舖前為近百年歷史的得如酒樓，收購價7000萬元，而1至4樓住宅收購價由2000萬至3000萬元，共涉2.02億元。該廈5至6樓部分單位由與鄭大報關連人士鄭智豐以個人名義購入。

鄭大報弟弟為華南城主席鄭松興，鄭大報與鄭松興這對「潮州兄弟」，家族曾於本港控制多間上市公司，包括華南城、民生國際（0938）及民生珠寶（現稱錢唐控股）（1466）等，但當中民生國際及民生珠寶已接連於2018年及2016年賣殼易主。鄭大報現時仍出任華南城非執董，並曾任民生國際主席、副主席兼執董等職務，至2016年才退任。本報曾向華南城查詢上述投資，公司回覆指為鄭大報家族的私人投資。