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花旗減阿里持倉 涉逾230億元 料股東搬貨回港 或影響港股供求

【明報專訊】阿里巴巴（9988）上周正式在港掛牌上市，股價連升3日，市值水漲船高。據中央結算系統（CCASS）資料顯示，為阿里在美國發行預託證券（ADS）擔任託管銀行的花旗，在該股港上市當日，持倉減少近1.2億股，涉及市值約230億元，或反映有投資者已率先在阿里正式掛牌前，已落實行動將阿里ADS轉換成普通股回港。

明報記者 馬迪帆

翻查CCASS數據，早在阿里正式掛牌前夕，已經有逾47.5億股存倉在CCASS系統中，其中花旗持倉逾42.2億股，餘下約5億股與本次阿里在港新發股份數目接近。

有熟悉過戶處操作的業內人士表示，花旗為阿里在美發行的ADS的託管銀行，一般需要持有一定數量的股份實貨支持，當投資者有意將ADS轉換成普通股，則需由花旗將實貨存入指定的中介人戶口，根據招股書，整個轉換手續至少需時兩天。根據CCASS記錄，花旗在上周四持倉大減近1.2億股，估計就是有投資者趁阿里上市之際搬倉回港。

股價誘因不強 或內地基金轉倉

中央結算系統顯示，花旗持有阿里倉位於11月28日減少至41.1億股，同日摩根大通、渣打及德銀及其他券商持倉均有所上升，3間投行代客增持數目總計約為1.18億股，與花旗減倉幅度相若，三者亦都是阿里在港包銷商。

阿里上市以來成交量不俗，股價節節高升（見附圖），周五則出現首次回調，收報198.4元，仍較招股價累升12.7%。阿里美股ADS周五報200美元，相當於港股每股195.7元，港股相對美股溢價幅度約1.3%。若投資者為套戥而將ADS與港股轉換，未必能大幅獲利。中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦表示，相信花旗本次涉及1億股的小幅減倉關乎股東轉換股份，但未必是為套戥，因手續繁複，當中涉及數日股價波動、難以預料，料實際獲利微。

阮子曦續稱，雖然股價上搬貨誘因不強，但不排除有國內基金投資美股佔比受到一定限制，因此轉攻港股。阿里現時在港、美兩地交投均活躍，其中港股4日內日均成交達逾100億元，在納斯達克過去一年日均成交亦有27億美元。阮表示，料股東只是將小比例股份搬回香港，因阿里在美股交易始終仍非常活躍。他續稱，雖然未知未來搬貨是否會成風，但此次變動已經對港股供求關係產生一定影響。

相關字詞﹕套戥 股東搬貨 花旗 中央結算系統 持倉 美股 港股 阿里巴巴

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