安捷陳灝劉一賀：阿里影業重回正軌 值得關注

在第225期（11月18日出版）封面故事，陳灝在專訪中分析，阿里屬內地最優質企業之一，值得投資；而隨着阿里是次成功回港上市，其他在美國上市的中資科網股料會仿效回歸港股，利好港交所（0388）。結果阿里上周二掛牌後升勢如虹，上周五最高報204.8元，收報198.4元，分別較招股價176元高16.4%及12.7%；過去兩星期港交所（0388）股價亦上升2.7%，對比恒指期內不足0.1%的升幅，屬跑贏大市。

中期經調整虧損收窄44%

阿里是次回歸港股暫已集資876億元，倘超額配股權獲悉數行使，將再發行7500萬股額外集資132億元，則合共集資1008億元，對集團日後發展有重大幫助；阿里的投資亮點，陳灝在第225期封面故事已詳細解釋，今期他則與安捷另一要員劉一賀分析阿里旗下影視業務旗艦阿里影業的前景。

阿里影業已於上周三公布截至9月底止半年業績，期內營業額按年下跌2%至15億元人民幣，由於計提股權投資減值以及錄得匯兌收益大幅減少的影響，淨虧損勁升210%至3.9億元人民幣；管理層在業績報告提到，經調整息稅攤銷前虧損（經調整EBITA）更能反映經營表現，期內經調整EBITA虧損收窄44%至2.76億元人民幣。業績公布後，阿里影業股價變動不大，上周五收報1.3元，低於今年首11個月的平均價1.439元（見圖），在阿里系內多間本港上市公司中表現屬比較落後。

投資兩電影國慶檔期上畫 票房均近30億人幣

劉一賀指出，在9月底止半年業績期後，阿里影業有份投資的慶祝中華人民共和國成立70周年獻禮片《我和我的祖國》，以及另一套由本港導演劉偉強執導的電影《中國機長》在內地「10‧1」國慶檔期上映均表現理想（編按：票房均接近30億元人民幣，打入歷來票房排名榜頭十位）；雖然由於該兩套影片尚有阿里大文娛旗下優酷影業及貓眼等其他投資者，阿里影業投資份額相對較小，可入帳的收入料亦有限，但亦證明阿里影業的業務向正確的方向發展。

陳灝則分析，2017年8月開始任阿里影業主席兼首席執行官的樊路遠，目前既是阿里大文娛總裁，也是優酷的負責人，可望將阿里系內的文化及娛樂資源打通，他因此相信阿里影業是中國電影圈最好的投資標的。至於阿里影業暫時錄得虧損，但市值高達300多億元，劉一賀分析，自從阿里於2014年借殼入主阿里影業以來，該股一直錄得經營虧損，期內股價表現取決於投資者對其前景預期的變化。

現任主席樊路遠屬阿里合伙人 曾創立餘額寶

資料顯示，樊路遠在2007年加入阿里同系的支付寶，由發展規劃部資深總監做到資深副總裁等職務，他亦曾任螞蟻金服集團支付寶事業群總裁及財富事業群總裁，於2010年帶領團隊首創了快捷支付，不僅提高在線交易的成功率，也極大提高了消費者的用戶體驗；於2013帶領團隊創立的餘額寶，是現時世界上較具規模的互聯網金融產品之一，至去年6月底6隻貨幣基金規模已達1.8萬億元人民幣。樊路遠也是阿里巴巴合伙人之一。

淘票票與優酷整合 會員逾4000萬

阿里影業業績報告亦提到，互聯網宣傳發行是集團目前最重要的收入板塊，主要由互聯網票務業務和互聯網宣發業務構成，其中前者包含淘票票和鳳凰雲智，後者包含燈塔，電影宣傳與發行以及電影內容投資；當中，淘票票不僅是集團為電影院提供票務服務的重要平台，亦是面向消費者的觀影決策平台。

今年3月阿里影業成為阿里巴巴合併附屬公司之後，阿里影業與阿里大文娛板塊完成進一步協同，成為內地最具規模和指標性的宣發及觀影決策平台之一。淘票票與優酷通過打通會員體系，雙端電影場景的會員已超過4000萬，雙平台通過會員福利和互動運營來提升用戶價值，進而提振用戶觀影頻次，為中國電影創造增量。

[封面故事]