安聯陳致強：外圍好轉新股排隊上 利明年港股

明報記者 葉創成

反修例運動觸發的社會動盪自從6月初反覆持續逾5個月後，隨着上周日區議會選舉順利舉行，局勢有所緩和，港股上周初回升；外圍方面，美國白宮上周四清晨宣布總統特朗普已簽署《香港人權與民主法案》後，中國外交部就此強烈抗議，恒指當日僅微跌60點，至周五卻大跌547點，拖累全周轉跌248點。

陳致強上周接受訪問時指出，恒指8月很可能已見底，反映很多以真金白銀買入港股的投資者相信本港局勢最惡劣的情况已經過去，即使市場短期可能仍會波動，但不會變得更差。他表示，港人在過去幾個月持續面對社會動盪，處境的確困難，但投資者應該退後一步看清楚大形勢，問一個最重要的問題：「到底香港有沒有未來呢？」他的答案是：「一定有。」

陳強調，在人民幣尚未可以自由兌換前，香港對中國來說仍有一個獨特及重要的角色，便是可以幫助中國進行美元融資，這是內地所有城市不能做到的；因此即使近月本港局勢如何發展，也未至於走入死路（dead end），他解釋：「假如將來中國可以在上海、深圳或內地其他城市籌集美元，那便是很大的問題，因為屆時中國也許不再需要香港了，但暫時它做不到。關鍵要看人民幣何時可自由兌換，早前有評論指2020年可以自由兌換，但我相信這是不可能的，所以在此時此刻，我一點也不擔心香港的前景。

美元融資中介角色獨特難取代 港前景仍佳

「如果你同意我的說法，認為香港仍有將來的話，你回顧香港在1960年代以來也曾出現多次危機，包括1967年暴動、1980年代初期中英談判引發信心危機和1989年六四事件，每次香港出現危機（令資產價格下跌），每次都應該趁低吸納（buy on dips），而恒指過去50年的累積回報也跑贏全球大部分股市（編按：恒指在1969年11月24日正式對外發布，此後50年上升167倍，年化回報率為10.8%；若加上股息再投資，回報則有411倍，年化回報率為12.8%）。」

陳致強表示，雖然他沒有水晶球預測短期本港局勢如何發展，但相信示威者或激進派亦明白，本港大部分市民不希望暴力事件持續，而上周日的區議會選舉順利舉行，是一個很好的契機讓示威者及政府重返談判桌；他估計本港動盪局勢一旦平息後，中央政府在未來12至18個月會推出新一輪惠港措施，此舉亦有利本港經濟及股市。

料《人權法》不會嚴格執行 鬧大不符美國利益

在第219期（10月8日出版）封面故事，中原集團主席施永青在專訪中表示已買入一些港股；恒指在此前一個交易日（10月4日）收報25821點，其後先跌後升，11月7日高見27900點，過去3個多星期略為調整，上周收報26346點；由於今年只餘下不足20個交易日，假如本港及外圍局勢沒有重大變化，8月15日低位24899點很可能已屬全年低位。

陳致強在上周一接受訪問時，特朗普尚未簽署《香港人權與民主法案》，但他當時已認為，即使該法案獲簽署，也要視乎如何執行，可能像美國1990年代審批中國能否繼續享有最惠國待遇（Most Favored Nation Treatment）或近年決定是否把中國列為「匯率操縱國」，大多數是在審議後便放行，他表示：「雖然事情將如何發展仍要觀察，但我相信目前把事情鬧大不符合美國的利益，至少此時此刻看不到（美國要這樣做）。」

本月中加關稅否 成中美關係試金石

事實上，白宮是次在另一聲明中稱《香港人權與民主法案》部分條款妨礙總統特朗普的外交權力，亦沒有就此簽署公布相片或影片，相信是希望留有餘地及低調行事。

陳致強分析，要觀望中美關係如何發展，其中一個指標是兩國可否在本月15日前簽署首階段的貿易協議，因為當日美國計劃對中國產品加徵新一輪關稅；但他相信，由於不少在該批關稅名單上的產品屬消費品（包括服飾、鞋具、玩具及電子產品），關稅一旦實施將打擊美國消費市道，故最終只會議而不決，「假如在本月15日前未能達成協議，估計又會延遲關稅實施的日期」。

美經濟擴張通脹受控 利全球風險資產

展望明年全球投資大形勢，陳致強預測，隨着美國聯儲局今年下半年掉頭減息3次，當地經濟料仍處於擴張周期，增長率甚至可能見底喘定，而且通脹亦繼續受控，當局不需要急於收水，此兩大趨勢均有利風險資產；而且中國正繼續改革，提升中資股對外資的吸引力，故即使恒指可能繼續跑輸美國及全球股市，亦不慮大跌。

安捷證券主席兼行政總裁陳灝在第225期（11月18日出版）封面故事分析，隨着阿里是次成功回港上市，其他在美國上市的中資科網股料會仿效回歸港股，內地新興社交媒體抖音及今日頭條的母公司字節跳動可能也於明年來港上市；陳致強認為，假如明年有這麼多新股籌備來港上市，港股市况應該不會差，相信也是8月中以來大市築底回升的原因，「即使近來幾乎每個星期均出現慘烈的場面，但港股沒有跟隨下跌，原因是市場不是看眼前及過去，而是放眼未來；股市向來是一個領先指標」。

明年經濟回穩 利好能源工業原材料科技股

事實上，根據彭博數據，恒指目前市盈率僅11.2倍，對比5年平均值11.9倍屬偏低（見圖），《Money Monday》相信港股已處於築底回升的階段，讀者不妨在本月低吸優質股，迎接明年可能出現的升浪。陳致強則教路，隨着明年中國及亞洲經濟增長回穩，投資者可在能源、工業、原材料及科技等板塊尋找投資機會。

[封面故事]