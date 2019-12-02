第二上市公司成藍籌 恒指公司明年諮詢

同股不同權比重上限 視乎投資者憂慮

關永盛表示，當時作出諮詢時未有交投活躍的第二上市股票可以觀察，整個市場仍要熟習，有實質數據後才可給意見。今年有大型外國公司百威亞太（1876）上市，關永盛認為「外國公司」範圍太闊，因為恒指反映香港以至中國內地的區內上市公司為主，因此不會包括在諮詢之列。WVR公司合計最多可佔恒生綜指比重最高10%，問及會否引入恒指時在比重或公司數目作出類似限制，關指現時未有取向，因為當時投資者雖同意將這些公司列入恒生綜指，但對股權結構仍有憂慮，所以在指數比重上設限，日後如果投資者認為沒問題便可撤限。

恒生指數本為恒生銀行（0011）作內部參考，至1969年11月24日正式向外推出，當時指數為158.5點，50年間，恒指收市價去年最高曾見33,154點。歷年成分股不斷變遷，2006年納入H股後，港資與中資比例逆轉，由2006年時約七三比，至現時中資比重為53.8%，高於港資的46.2%。有人認為，恒指已不是代表香港經濟的指數，關永盛認為，當年決定納入H股和以中國業務為主的公司時，已定位恒生指數可以代表整體香港股票市場，為香港和中國內地公司和投資者進行集資和投資，恒指公司也有香港35指數代表香港公司，市場可以按需選擇。