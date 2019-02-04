星境外居民存款498億坡元 創逾3年高

今年4月起逐月增加

據金融管理局數據顯示，新加坡境外居民存款自今年4月起逐月增加，並連續7個月擴大。對上一次觸及此水平已是2016年2月，當時由國內銀行錄得的數據為513.95億新加坡元。同時，今次是逆轉了2017年的存款下降走勢，由2018年開始整體溫和增長，至近5個月增速逐漸擴大。在全球地緣政治不穩下，這類存款激增，包括本港的示威行動至今已持續達6個月。

據新加坡《商業時報》報道，新加坡境外居民存款急增背後，因全球地緣政治不確定性逐漸增加，其中包括香港至今已持續約6個月之久的反修例風波。本港政府於今年提出修訂《逃犯條例》，並激發起大規模遊行示威。

銀行貸款10月增長0.7％

此外，外幣存款亦有持續增長，截至10月總額為154.7億新加坡元，是自1991年及有記錄以來的最高水平。該數字亦是自今年5月以來連續第二個月上升，並在7月錄得最大增幅。外幣存款主要來自新加坡本地居民和非本地居民，並在過去3年內大多保持在70億至80億新加坡元水平。

此外，新加坡金管局亦發布銀行貸款月度數據，10月按月增長0.7％，逆轉9月小幅收縮的情况。