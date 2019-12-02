【明報專訊】香港零售業陷入寒冬，除了莎莎（0178），本地零售餐飲股各出其謀「節流」，包括在近日中期業績報告，明示或暗示需要關店應付現况，並轉戰其他市場，如周大福（1929）預告2020年3月起的財政年度將關閉最多14至16間店，六福（0590）亦稱，未來會在香港受社會事件影響較嚴重區域減少店舖，並於澳門尋找開店機遇。
經營化妝品店Colourmix的威高國際（1173）中期表現由盈轉虧，業績報告提到，今個財年陸續關閉表現不理想分店，再尋找租金相宜地點開新店。另外，餐飲股如大快活（0052）、大家樂（0341）及翠華（1314）提到，會積極檢視門店組合，現與業主商討租金時有更大議價空間。
包浩斯中期淨虧損擴大至9520萬
服裝股包浩斯（0483）昨公布截至9月底中期業績，淨虧損擴大至9519.6萬元。集團指出，中美貿易緊張局勢加劇，加上6月以來社會動盪不安，對零售氣氛產生不利影響，嚴重打擊本地消費及來港旅客人次，加上7月起「暴力的反政府示威活動」不斷升級，為前線員工及顧客安全，加上大型商場臨時關閉，集團多間核心購物區店舖需要暫停營業。包浩斯又稱，由於近日零售環境不景氣，已積極與業主重新協商租賃條款及爭取合理租金減免，減輕成本壓力，期內已關閉一些錄得重大虧損店舖，一旦極不利的營商環境持續，或有需要進一步縮減在港零售網絡。