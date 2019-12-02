經營化妝品店Colourmix的威高國際（1173）中期表現由盈轉虧，業績報告提到，今個財年陸續關閉表現不理想分店，再尋找租金相宜地點開新店。另外，餐飲股如大快活（0052）、大家樂（0341）及翠華（1314）提到，會積極檢視門店組合，現與業主商討租金時有更大議價空間。

包浩斯中期淨虧損擴大至9520萬

服裝股包浩斯（0483）昨公布截至9月底中期業績，淨虧損擴大至9519.6萬元。集團指出，中美貿易緊張局勢加劇，加上6月以來社會動盪不安，對零售氣氛產生不利影響，嚴重打擊本地消費及來港旅客人次，加上7月起「暴力的反政府示威活動」不斷升級，為前線員工及顧客安全，加上大型商場臨時關閉，集團多間核心購物區店舖需要暫停營業。包浩斯又稱，由於近日零售環境不景氣，已積極與業主重新協商租賃條款及爭取合理租金減免，減輕成本壓力，期內已關閉一些錄得重大虧損店舖，一旦極不利的營商環境持續，或有需要進一步縮減在港零售網絡。