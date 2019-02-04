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莎莎多管齊下節流 或影響300員工 削分店提早關門 業界：需重配資源

【明報專訊】倚重內地訪港遊客的香港零售業好景不再，莎莎（0178）21年來首度中期業績「見紅」，更稱未來一年將關閉30間以旺區為主的分店，又採取多項措施節省成本。本報近日走訪門店，發現莎莎已縮短營業時間，近月更已有部分旺區分店結業，記者亦走訪多間門店統計前線員工人數，估計今次莎莎「削店潮」將有300名員工受影響。有化妝品業界人士相信，自2003年SARS後開放自由行來港的形勢將有所調整，傳統旺區大受影響，現時正是時機重新調配資源。

明報記者 蕭嘉聰

過去零售商在旅遊區多採「店海」策略，以尖沙嘴為例，莎莎共有19間分店，加上卓悅（0653）及威高國際（1173）旗下Colourmix各有6間及8間分店，連同個別著名藥房如龍城等，單一區內已有多達34間類型接近的藥妝店，數量甚至多於7-11便利店。截至9月底，莎莎在港澳共有118間分店，但匯豐早前發表報告，已大幅調低莎莎明年及後年3月在港澳的分店數量至103及88間分店，意味最多削減達30間門店。

事實上，莎莎在中期業績報告已表明，除了整合店舖網絡，亦會嚴格控制成本，包括通過自然流失以控制各部門人手，後勤員工至9月起需放2至4日無薪假等。

部分店舖提早兩小時關店

本報記者近日走訪莎莎多間尖沙嘴門店，其中面積較小、如高鐵西九龍站分店有4名員工，一些設有兩層或大型店，同一時間最多有11名員工，一般分店就有6至7名員工。以每間共兩更、平均約10名前線員工計，或有300人將會受到削減門店影響。資料顯示，莎莎截至9月底的整體員工人數為4500人，較今年3月底已大減200人。

除此之外，由於近日交通不穩，零售商均會透過facebook專頁公布最新營業時間，不過莎莎已將部分店舖提早兩小時至晚上9時關店，只得旗艦店及廣東道分店於晚上10點關店。大和報告指出，莎莎管理層為應對香港人流減少，已調整營業時間及員工輪班工作時間。由於銷售趨勢與前線員工成本有密切關係，整理店舖網絡後員工人數將進一步下跌，屆時會透過線上線下整合，提高銷售隊伍生產力。

化妝品協會：改攻本地客 店舖不需「咁大間」

香港化妝品同業協會監事長何紹忠表示，不評論個別公司情况，但根據現時形勢，SARS後的自由行遊客升浪將有較大調整，傳統旺區最受影響。雖然化妝品等同日用品，沒有遊客仍有本地市場，但以往為應付黃金周的大量遊客，店舖分佈密集且面積較大，如本地客為主就不需要「咁大間」，亦可分散店舖網絡，相信現時正是時機重新調配位置。

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